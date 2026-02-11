சேலம்
தீ விபத்தில் வீடு சேதம்: திமுக சாா்பில் நிதியுதவி
கெங்கவல்லி அருகே கூடமலையில் சலவைத் தொழிலாளி வெள்ளையனின் வீடு செவ்வாய்க்கிழமை இரவு மின்கசிவு ஏற்பட்டதில் எரிந்தது.
இதில் வீட்டில் இருந்த பொருள்கள் அனைத்தும் எரிந்து சாம்பலாகிவிட்டன. இதையடுத்து, சேலம் கிழக்கு மாவட்ட திமுக துணைச் செயலாளா் சின்னதுரை தலைமையில் வீட்டு உரிமையாளா் வெள்ளையனுக்கு ஆடைகள், பொருள்கள், நிதியுதவி வழங்கப்பட்டன. இதில் மாவட்ட பிரதிநிதி பொன்ராசு, பிடிஏ தலைவா் ராமச்சந்திரன், ஒன்றிய துணைச் செயலாளா் மணிமாறன், சபியுல்லா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.