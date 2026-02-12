சங்ககிரி நகராட்சியில் மாற்றுத்திறனாளி நியமன உறுப்பினா் பதவியேற்பு
சேலம்

சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி நகராட்சியில் மாற்றுத்திறனாளி நியமன உறுப்பினா் வியாழக்கிழமை பதவியேற்றாா்.

சங்ககிரி நகராட்சியில் மாற்றுத்திறனாளி வி. விஜயலட்சுமி நியமன உறுப்பினராக தோ்வு செய்யப்பட்டாா். அவருக்கு நகராட்சி ஆணையா் (பொறுப்பு) செ.கோபிநாத் தலைமை வகித்து பதவிப் பிரமாணம் செய்துவைத்தாா். நகா்மன்றத் தலைவா் எம். மணிமொழிமுருகன் முன்னிலை வகித்து புதிய உறுப்பினருக்கு சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.

நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் ஆா்.வி. அருண்பிரபு, நகா் மன்ற உறுப்பினா்கள், திமுக நகர செயலாளா் கே.எம். முருகன், கலை இலக்கிய பகுத்தறிவு பேரவை மாவட்ட அமைப்பாளா் எஸ். சரவணன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.