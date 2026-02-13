சேலம்
இன்று கொண்டலாம்பட்டி மண்டலத்தில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் மருத்துவ முகாம்
சேலம் மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட கொண்டலாம்பட்டி மண்டலத்தில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் மருத்துவ முகாம் சனிக்கிழமை (பிப். 14) நடைபெறவுள்ளது.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி ஆணையா் மா.இளங்கோவன் தெரிவித்ததாவது:
சேலம் மாநகராட்சியில் மண்டலத்துக்கு ஒரு முகாம் வீதம் 4 இடங்களில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்டம் முகாம் நடைபெற உள்ளது. இதில் கொண்டலாம்பட்டி மண்டலம், தாதகாப்பட்டி சஞ்சீவிராயன்பேட்டை மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் சனிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை முகாம் நடைபெறுகிறது.
இம்முகாமில் மாற்றுத்திறனாளிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்படும். மேலும், விரிவான முதல்வா் காப்பீடு திட்ட அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கும் வசதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இந்த வாய்ப்பை பொதுமக்கள் பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளாா்.