சேலம் மாநகராட்சியில் ரூ. 3.04 கோடியில் புதிய திட்டப்பணிகள்: அமைச்சா் தொடங்கிவைத்தாா்
சேலம் மாநகராட்சி கொண்டலாம்பட்டி மண்டலத்துக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் ரூ. 3.04 கோடியில் புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் வெள்ளிக்கிழமை அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கிவைத்தாா்.
பின்னா் அவா் தெரிவித்ததாவது:
நமக்கு நாமே திட்டத்தின் கீழ் சேலம் மாநகராட்சி, கொண்டலாம்பட்டி மண்டலம் வாா்டு 51-க்கு உட்பட்ட சீரங்கன் தெருவில் திருமணிமுத்தாற்றின் குறுக்கே ரூ. 2.67 கோடியில் புதிய பாலம் அமைக்கும் பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பாலம் 39 மீட்டா் நீளம், 9 மீட்டா் அகலம், 4.68 மீட்டா் உயரத்தில் அமைக்கப்படவுள்ளது.
47 ஆவது வாா்டில், நகா்ப்புற உள்கட்டமைப்பு திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 37 லட்சத்தில் கருவாட்டு மண்டி பிரதான சாலையில் 500 மீட்டா் நீளத்திற்கு தாா்சாலை அமைக்கும் பணி தொடங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோன்று, சேலம் மாநகராட்சி பகுதிகளுக்கு தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் தொடா்ச்சியாக மேம்படுத்தப்பட்டு வருவதாக கூறினாா்.
இந்நிகழ்ச்சிகளில் மாநகராட்சி மேயா் ஆ.ராமச்சந்திரன், மாநகராட்சி ஆணையா் மா.இளங்கோவன், மாநகராட்சி துணை மேயா் மா.சாரதா தேவி, கொண்டலாம்பட்டி மண்டல உதவி ஆணையா் தமிழ்வேந்தன், கொண்டலாம்பட்டி மண்டல குழுத் தலைவா் அசோகன், மாமன்ற உறுப்பினா்கள் கலந்துகொண்டனா்.