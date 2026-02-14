திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் ஆண் குழந்தையை கடத்திய பெண் தம்மம்பட்டியில் கைது
திருச்சி அரசு பொது மருத்துவமனையில் பிறந்து 3 நாள்களே ஆன ஆண் குழந்தையை கடத்திய பெண்ணை போலீஸாா் தம்மம்பட்டியில் சனிக்கிழமை மாலை கைது செய்தனா்.
சேலம் மாவட்டம், தம்மம்பட்டி அருகே உள்ள நாகியம்பட்டி, உப்போடைப்புதூரைச் சோ்ந்தவா் சேகா் (30). இவரது 2ஆவது மனைவி மீனாட்சி (34). இவா்களுக்கு குழந்தைகள் இல்லை.
இந்நிலையில், தனது சொந்த ஊரான திருச்சி அருகே உள்ள துவாக்குடிக்கு சென்ற மீனாட்சி, திருச்சி அரசு பொது மருத்துவமனையில் கடந்த ஒருவாரமாக சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளாா்.
அப்போது மருத்துவமனையில் மகப்பேறு பிரிவில் இருந்த திருச்சி மாவட்டம், துறையூா் அருகே கொத்தம்பட்டியைச் சோ்ந்த விக்னேஷ் (35) மனைவி சுகன்யாவுடன் (28) மீனாட்சிக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது. சுகன்யாவுக்கு கடந்த 3 நாள்களுக்கு முன்பு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இந்நிலையில் சனிக்கிழமை காலை சுகன்யா செவிலியரை சந்திப்பதற்காக சென்றுள்ளாா். அவரது உறவினா்களும் வெளியே சென்றிருந்தனா்.
அப்போது குழந்தை மட்டும் தனியாக இருந்ததைப் பாா்த்த மீனாட்சி, குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு மருத்துவமனையில் இருந்து வெளியேறி, ஆட்டோ பிடித்து திருச்சி பேருந்து நிலையத்துக்கு சென்று அங்கிருந்து நாகியம்பட்டிக்கு வந்துள்ளாா்.
இந்நிலையில் குழந்தை காணாமல் போனது குறித்து சுகன்யா அரசு மருத்துவமனை காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். காவல் ஆய்வாளா் சுலோக்ஷனா உள்ளிட்ட போலீஸாா் , அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமரா பதிவை ஆய்வு செய்ததில், மீனாட்சி குழந்தையை கடத்திச் சென்றது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து திருச்சி மாநகர போலீஸாா், தம்மம்பட்டி போலீஸாருக்கு தகவல் அளித்தனா். அதன்பேரில், தம்மம்பட்டி காவல் உதவி ஆய்வாளா் முனியப்பன், தனிப்பிரிவு தலைமைக் காவலா் தங்கதுரை ஆகியோா் நாகியம்பட்டிக்கு சென்று மீனாட்சியிடமிருந்து குழந்தையை மீட்டனா்.
மேலும், குழந்தையை திருடிய மீனாட்சி மற்றும் அவரது கணவா் சேகா் உள்ளிட்ட குடும்பத்தினரை தம்மம்பட்டி காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். குழந்தை தனக்கு பிறந்த என்று மீனாட்சி போலீஸாரிடம் தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து மீனாட்சியை தம்மம்பட்டி வட்டார மேம்படுத்தப்பட்ட அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய பெண் மருத்துவா்கள் பரிசோதனை செய்தனா். அதில் மீனாட்சிக்கு குழந்தை பிறக்கவில்லை என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து திருச்சி அரசு பொது மருத்துவமனை போலீஸாா், மீனாட்சியை கைது செய்தனா். மேலும், அவரது குடும்பத்தினரை விசாரணைக்காக திருச்சிக்கு அழைத்துச் சென்றனா். மீட்கப்பட்ட ஆண் குழந்தையை அதன் பெற்றோரிடம் போலீஸாா் ஒப்படைத்தனா்.