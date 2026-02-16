சேலம் மேற்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் ‘வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்’ பயிற்சி பாசறைக் கூட்டம்: டி.எம்.செல்வகணபதி எம்.பி அறிக்கை
சேலம்: சேலம் மேற்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள் பயிற்சி பாசறைக் கூட்டம் நடைபெற இருப்பதாக மாவட்டச் செயலாளரும் சேலம் மக்களவை உறுப்பினருமான டி.எம்.செல்வகணபதி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியுள்ளதாவது:
சேலம் மேற்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் தொகுதி வாரியாக வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள் பயிற்சி பாசறைக் கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது.
வரும்18-ஆம் தேதி எடப்பாடி மற்றும் மேட்டூா் தொகுதியிலும், 19-ஆம் தேதி சங்ககிரி தொகுதியிலும் கூட்டங்கள் நடைபெறும். வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள் வீடுவீடாக பரப்புரை மேற்கொள்ள இந்தக் கூட்டங்களில் பயிற்சியளிக்கப்பட உள்ளது.
தொகுதி பாா்வையாளா்கள், மாவட்ட நிா்வாகிகள், தலைமை செயற்குழு, பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள் ஒன்றிய, நகர, பேரூா் நிா்வாகிகள், வாக்குச்சாவடி பாக மகளிா் பொறுப்பாளா்கள் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.