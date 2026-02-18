சேலம்
சங்ககிரி கோட்டை முனியப்பன் கோயிலில் அமாவாசை வழிபாடு
சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி மலையடிவாரத்தில் உள்ள அருள்மிகு கோட்டை முனியப்பன் சுவாமிக்கு மாசி மாத அமாவாசையொட்டி செவ்வாய்க்கிழமை சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.
சங்ககிரி மலைக்கோட்டை அடிவாரத்தில் உள்ள கோட்டை முனியப்பன் சுவாமிக்கு மாசி மாத அமாவாசையொட்டி பல்வேறு திவ்ய பொருள்களைக்கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகங்கள், ராஜ அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. இதில் ஏராளமான பக்தா்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனா்.