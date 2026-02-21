சேலம் மாவட்டத்தில் வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் ஆய்வு
பேரவைத் தோ்தலையொட்டி சேலம் மாவட்டத்தில் வாக்குச்சாவடிகள் மற்றும் உத்தேச வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான ரா. பிருந்தாதேவி, மாநகர காவல் ஆணையா் அனில் குமாா் கிரி ஆகியோா் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
வாக்குப் பதிவு மையங்களில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னேற்பாடு பணிகள், பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளை கண்டறியும் பணிகள் மற்றும் உத்தேச வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து ஆய்வு செய்தனா்.
சேலம் மாவட்டத்தை பொருத்தவரை, 81.கெங்கவல்லி (தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதி, 82. ஆத்தூா் (தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதி, 83. ஏற்காடு (தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதி, 84. ஓமலூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி, 85. மேட்டூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி, 86. எடப்பாடி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி, 87. சங்ககிரி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி, 88. சேலம் மேற்கு சட்டப் பேரவைத் தொகுதி, 89.சேலம் வடக்கு சட்டப் பேரவைத் தொகுதி, 90. சேலம் தெற்கு சட்டப் பேரவைத் தொகுதி மற்றும் 91.வீரபாண்டி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி ஆகிய 11 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகள் உள்ளன.
கெங்கவல்லி (தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கு தலைவாசல், மணிவிழுந்தான் மாருதி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியிலும், ஆத்தூா் (தனி) தொகுதிக்கு தலைவாசல், மனிவிழுந்தான் ஸ்ரீ மாருதி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியிலும், ஏற்காடு (தனி), சேலம் தெற்கு, வீரபாண்டி ஆகிய 3 தொகுதிகளுக்கு அம்மாபேட்டை ஸ்ரீ கணேஷ் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியிலும், ஓமலூா்,
மேட்டூா், சேலம் மேற்கு ஆகிய 3 தொகுதிகளுக்கு கருப்பூா் அரசு பொறியியல் கல்லூரியிலும், சேலம் வடக்கு தொகுதிக்கு அஸ்தம்பட்டி சி.எஸ்.ஐ பாலிடெக்னிக் கல்லூரியிலும், எடப்பாடி, சங்ககிரி ஆகிய 2 தொகுதிகளுக்கு சங்ககிரி ஸ்ரீ விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியிலும் உத்தேச வாக்கு எண்ணும் மையங்களாக அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
தொடா்ந்து, சேலம் மாவட்டம், அஸ்தம்பட்டி சி.எஸ்.ஐ பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, ஓமலூா் வட்டம், கருப்பூா் அரசு பொறியியல் கல்லூரி, அம்மாபேட்டை ஸ்ரீ கணேஷ் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஆகிய உத்தேச வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்தும், பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா், பிறகு ஜாகீா் அம்மாபாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடி மையத்திலும் ஆட்சியா் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். இதையடுத்து சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் பொறுப்பு அலுவலா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் ரா.பிருந்தாதேவி தலைமையில் நடைபெற்றது.
இந்த ஆய்வு மற்றும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தின்போது, மாநகர காவல் துணை ஆணையா்கள் அங்கித் சிங் (வடக்கு), கேல்ா்கா் சுப்பிரமணிய பாலசந்திர (தெற்கு), மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரா.ரவிக்குமாா், ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் வாணிஈஸ்வரி, வட்டாட்சியா்கள் பாா்த்தசாரதி (சேலம்), ரவிக்குமாா் (ஓமலூா்) உள்ளிட்ட தொடா்புடைய அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.