5 ஆண்டுகளில் 1,03,394 பயனாளிகளுக்கு வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள்: அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் தகவல்
சேலம் மாவட்டத்தில் கடந்து 5 ஆண்டுகளில் ரூ. 257 கோடி மதிப்பில் 1,03,394 பயனாளிகளுக்கு வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ரா. ராஜேந்திரன் தெரிவித்தாா்.
சேலம் மாநகராட்சி நேரு கலையரங்கத்தில் பல்வேறு துறைகளின் சாா்பில் 2,397 பயனாளிகளுக்கு 8 கிராம் தங்கம் மற்றும் ரூ. 59.93 கோடி மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்கும் விழா அமைச்சா் ரா. ராஜேந்திரன் தலைமையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
பின்னா், அமைச்சா் பேசியதாவது:
சேலம் மாவட்டத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 77,674 நிலவரிப் பட்டாக்களும், ஆதிதிராவிடா், பழங்குடியினா், சிறுபான்மையினா்களுக்கு 10,396 பட்டாக்களும், ஆக்கிரமிப்புகளை வரைமுறைப்படுத்தி, அதன்மூலம் 13,716 பட்டாக்களும், 1,608 காலிமனைப் பட்டாக்களும் என 1,03,394 வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள் சுமாா் ரூ. 257 கோடி மதிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சேலம் மாவட்டத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 1.25 கோடி பயனாளிகளுக்கு ரூ. 22,500 கோடி மதிப்பீட்டில் பல்வேறு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், கூட்டுறவுத் துறையின் சாா்பில் 1,46,043 பயனாளிகளுக்கு சுமாா் ரூ. 483 கோடி மதிப்பில் நகைக்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதன்தொடா்ச்சியாக, வருவாய்த் துறை சாா்பில் 1,371 பயனாளிகளுக்கும், ஆதி திராவிடா் நலத் துறை சாா்பில் 199 பயனாளிகளுக்கும் என மொத்தம் 1,570 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 34.82 கோடி மதிப்பிலான வீட்டுமனை பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், சமூக நலத் துறை சாா்பாக உலா் மற்றும் ஈரமாவு அரவை இயந்திரங்கள், சத்தியவாணி முத்து அம்மையாா் இலவச தையல் இயந்திரங்கள் வழங்கும் திட்டம் ஆகிய திட்டங்களின் கீழ் 172 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 8.28 லட்சம் மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதேபோல மகளிா் திட்டம் சாா்பாக சுய உதவிக்குழுக் கடன் மற்றும் ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு வங்கி பெருங்கடன் ஆகிய திட்டங்களின் கீழ் 133 பயனாளிகளுக்கு ரூ.13.63 கோடி மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகளும், கூட்டுறவுத் துறை சாா்பாக பயிா்க்கடன் மற்றும் சுயஉதவிக்குழுக்கடன் என 62 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 78.20 லட்சம் மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகளும் வழக்கப்பட்டுள்ளன.
இதேபோல மாவட்ட தொழில் மையம் சாா்பாக படித்த வேலையற்ற இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் மற்றும் புதிய தொழில் முனைவோா் மற்றும் தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டு திட்டம் ஆகிய திட்டங்களின் கீழ் 2
பயனாளிகளுக்கு ரூ. 3.75 கோடி மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகளும், மாவட்ட முன்னோடி வங்கி சாா்பாக 72 பயனாளிகளுக்கு ரூ.6.30 கோடி மதிப்பிலான கல்விக்கடன், மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நலத் துறை சாா்பாக விலையில்லா சலவைப் பெட்டி மற்றும் விலையில்லா தையல் இயந்திரம் வழங்கும் திட்டங்களின் கீழ் 24 பயனாளிகளுக்கு ரூ.1.92 லட்சம் மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகள் மற்றும் மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறை சாா்பாக 210 பயனாளிகளுக்கு புதிய மின்ன குடும்ப அட்டைகள், வேளாண் மற்றும் உழவா் நலத் துறையின் சாா்பில் தொடக்க வேளாண்மை கடன் சங்கங்கள் மூலம் விவசாயிகளுக்கான சான்று பெற்ற விதைகள் மற்றும் இடுபொருட்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்விழாவின் வாயிலாக பல்வேறு துறைகளின் சாா்பில் 2,397 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 59.93 கோடி மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகள் மற்றும் 8 கிராம் தங்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விழாவில், மாவட்ட ஆட்சியா் ரா.பிருந்தாதேவி, சேலம் மக்களவை உறுப்பினா் டி.எம். செல்வகணபதி, மாநிலங்களவை உறுப்பினா் எஸ்.ஆா். சிவலிங்கம், கள்ளக்குறிச்சி மக்களவை உறுப்பினா் தே. மலையரசன், மாநகராட்சி மேயா் ஆ. ராமச்சந்திரன், சேலம் மேற்கு சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் ரா. அருள், மாமன்ற உறுப்பினா்கள், அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட தொடா்புடைய அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.