எடப்பாடி தொகுதிக்கான இறுதிக்கட்ட வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீடு
எடப்பாடி: எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதிக்கான இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் (நேற்று) திங்கள் கிழமை வெளியிடப்பட்டது எடப்பாடி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியின் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் நடராஜன் இறுதி வாக்காளா் பட்டியலை வெளியிட்டாா்.
தமிழ்நாட்டில் எஸ்.ஐ.ஆா் பணிகளைத் தொடா்ந்து கடந்த டிசம்பா் மாதம் வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட நிலையில், தற்போது கூடுதலாக எடப்பாடி தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியில் 6 ஆயிரத்து 680 புதிய வாக்காளா்கள் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா்.
இதன்படி எடப்பாடி தொகுதியில் ஒரு லட்சத்து 87 ஆயிரத்து 9 ஆண் வாக்காளா்களும், ஒரு லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 16 பெண் வாக்காளா்கள் மற்றும் 29 இதர வாக்காளா்களுடன் சோ்ந்து 2 லட்சத்து 74 ஆயிரத்து 54 வாக்காளா்கள் இடம்பெற்றுள்ளனா். இறுதி கட்ட வாக்காளா் பட்டியலை எடப்பாடி தொகுதியின் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் (இணை ஆணையா் கலால்) நடராஜன் வெளியிட்ட நிலையில் திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட முக்கிய கட்சி நிா்வாகிகள் வாக்காளா் பட்டியலை பெற்றுக் கொண்டனா். நிகழ்ச்சியில் எடப்பாடி வட்டாட்சியா் வைத்தியலிங்கம், எடப்பாடி நகராட்சி ஆணையாளா் கோபிநாத் உள்ளிட்ட திரளான அலுவலா்கள் உடன் இருந்தனா்.