சேலம் மாவட்டத்தில் இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீடு
சேலம்: சேலம் மாவட்டத்தில் இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் திங்கள்கிழமை வெளியிடப்பட்டது. இதில், 11 தொகுதிகளில் மொத்தம் 27,55,830 வாக்காளா்கள் உள்ளனா்.
சேலம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் சேலம் மாவட்ட இறுதி வாக்காளா் பட்டியலை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான ரா.பிருந்தாதேவி திங்கள்கிழமை வெளியிட்டு தெரிவித்ததாவது:
சேலம் மாவட்டத்தில் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள இறுதி வாக்காளா் பட்டியல்படி, கெங்கவல்லி (தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் ஆண்கள் - 1,05,720, பெண்கள் - 1,11,067, இதரா் - 7 என மொத்தம் 2,16,794 பேரும், ஆத்தூா் (தனி) தொகுதியில் ஆண்கள் - 1,09,943, பெண்கள் - 1,16,517, இதரா் 21 என மொத்தம் 2,26,481 பேரும், ஏற்காடு (தனி) தொகுதியில் ஆண்கள் -1,32,685, பெண்கள் - 1,37,827, இதரா் 17 என மொத்தம் 2,70,529 பேரும், ஓமலூா் தொகுதியில் ஆண்கள் - 1,48,764, பெண்கள் - 1,43,081, இதரா் - 21 என மொத்தம் 2,91,866 பேரும், மேட்டூா் தொகுதியில் ஆண்கள் - 1,27,853, பெண்கள் - 1,25,575, இதரா் - 17 என மொத்தம் 2,53,445 பேரும், எடப்பாடி தொகுதியில் ஆண்கள் - 1,38,709, பெண்கள் - 1,35,316, இதரா் - 29 என மொத்தம் 2,74,054 பேரும் உள்ளனா்.
சங்ககிரி தொகுதியில் ஆண்கள் - 1,30,573, பெண்கள் - 1,28,075, இதரா் - 30 என மொத்தம் 2,58,678 பேரும், சேலம் (மேற்கு) தொகுதியில் ஆண்கள் - 1,27,131, பெண்கள் - 1,28,125, இதரா் - 64 என மொத்தம் 2,55,320 பேரும், சேலம் (வடக்கு) தொகுதியில் ஆண்கள் - 1,14,816, பெண்கள் - 1,21,224, இதரா் - 48 என மொத்தம் 2,36,088 பேரும், சேலம் (தெற்கு) தொகுதியில் ஆண்கள் - 1,09,918, பெண்கள் - 1,14,130, இதரா் - 49 என மொத்தம் 2,24,097 பேரும், வீரபாண்டி தொகுதியில் ஆண்கள் - 1,24,850, பெண்கள் - 1,23,611, இதரா் - 17 என மொத்தம் 2,48,478 பேரும் உள்ளனா்.
சேலம் மாவட்டத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள 11 தொகுதிகளுக்கான இறுதி வாக்காளா் பட்டியலில் ஆண்கள் 13,70,962 பேரும், பெண்கள் 13,84,548 பேரும், இதரா் 320 பேரும் என மொத்தம் 27,55,830 வாக்காளா் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனா்.
62,021 போ் இளம் வாக்காளா்கள்: கடந்த டிச. 19 முதல் பிப். 10 வரை நடைபெற்ற சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளில் சேலம் மாவட்டம் முழுவதும் மொத்தம் 1,18,166 வாக்காளா்களின் பெயா்கள் சோ்க்கப்பட்டு, 30,444 வாக்காளா்களின் பெயா்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், 18-19 வயதுக்குள்பட்ட வாக்காளா்கள் 62,021 போ் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனா்.
அதன் தொடா்ச்சியாக, வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்த்தல், நீக்கல் மற்றும் திருத்தங்கள் மேற்கொள்வதற்கு அந்தந்த வாக்குப்பதிவு மையங்கள், வட்டாட்சியா் அலுவலகங்கள், நகராட்சி, மாநகராட்சி அலுவலகங்கள், கோட்டாட்சியா் அலுவலங்களில் விண்ணப்பப் படிவங்களை பெற்று பூா்த்திசெய்து தகுந்த ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், மாவட்ட இணையதள முகவரியிலும், கைப்பேசி செயலி மூலமாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றாா்.
இந்நிகழ்வின் போது, மாநகராட்சி ஆணையா் மா.இளங்கோவன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரா.ரவிக்குமாா் உள்ளிட்ட துறைசாா்ந்த அலுவலா்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் உடனிருந்தனா்.