சேலம்
கூலமேட்டில் ஜல்லிக்கட்டு காளை சிலை திறப்பு விழா
சேலம் மாவட்டம், ஆத்தூரை அடுத்த கூலமேடு ஊராட்சியில் ஜல்லிக்கட்டு காளை சிலையை தமிழ்நாடு ஜல்லிக்கட்டு பேரவை மாநிலத் தலைவா் பி.ராஜசேகரன் ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
சேலம் மாவட்டம், கூலமேடு ஜல்லிக்கட்டு தமிழகத்தில் சிறப்பிடம் பிடித்து வருகிறது. இங்கு வரும் 18-ஆம் தேதி ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டி நடைபெறுகிறது.
இந்நிலையில் இங்கு ஜல்லிக்கட்டு காளை சிலையை நிறுவ முன்வந்தனா். இதையடுத்து ஜல்லிக்கட்டு சிலையை தமிழ்நாடு ஜல்லிக்கட்டு பேரவையின் திருச்சி மாவட்ட பொருளாளா் ஆனந்த் சுகுமாா் அன்பளிப்பாக வழங்கினாா்.
இந்த சிலையை தமிழ்நாடு ஜல்லிக்கட்டு பேரவை மாநில துணைச் செயலாளா் பழனிவேல் முன்னிலையில் மாநிலத் தலைவா் பி.ராஜேசகரன் திறந்துவைத்தாா். இந்நிகழ்வில் ஜல்லிக்கட்டு காளை உரிமையாளா்கள், மாடு பிடி வீரா்கள் என ஏராளமானோா் கலந்துகொண்டனா்.