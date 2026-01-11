359 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.3 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகள் அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் வழங்கினாா்
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சாா்பில் 359 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.3 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகளை சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் வழங்கினாா்.
சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்வில், மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சாா்பில் ரூ. 3 கோடியில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இணைப்பு சக்கரம் பொருத்தப்பட்ட பெட்ரோல் ஸ்கூட்டா், மோட்டாா் பொருத்திய தையல் இயந்திரம், செவித்திறன் மற்றும் பாா்வைத்திறன் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான கைப்பேசி உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் வழங்கினாா்.
பின்னா் அமைச்சா் தெரிவித்ததாவது:
சேலம் மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சாா்பில் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் 83,645 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அடையாள அட்டைகள், 34,050 தனித்துவம் வாய்ந்த அடையாள அட்டைகள், மாதாந்திர பராமரிப்பு உதவித்தொகை ரூ.2,000 வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 15,636 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.134.79 கோடியில் பராமரிப்பு உதவித்தொகை, பராமரிப்பு உதவித்தொகை பெற்று வரும் நபா்களில் உயா் ஆதரவு தேவைப்படுவோா் தங்களுடன் ஒரு உதவியாளரை வைத்துக்கொள்வதற்கு கூடுதலாக ரூ.1,000 வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2,189 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.13.13 கோடியில் பராமரிப்பு உதவித்தொகையும், 2,039 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ. 20.38 கோடியில் இணைப்பு சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட பெட்ரோல் ஸ்கூட்டா் உள்ளிட்ட1,54,643 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ. 186.27 கோடியில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
அந்தவகையில், தற்போது, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் 289 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ. 2.94 கோடி மதிப்பிலான இணைப்பு சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட பெட்ரோல் ஸ்கூட்டா்கள், 50 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ. 3.20 லட்சத்தில் மோட்டாா் பொருத்திய தையல் இயந்திரங்கள், 20 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.2.89 லட்சத்தில் செவித்திறன் பாதிக்கப்பட்டோா் மற்றும் பாா்வைத்திறன் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான கைப்பேசிகள் என மொத்தம் 359 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.3 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட ஆட்சியா் ரா.பிருந்தாதேவி, மாநகராட்சி மேயா் ஆ.ராமச்சந்திரன், துணை மேயா் மா.சாரதாதேவி, மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் செண்பகவல்லி உள்ளிட்ட தன்னாா்வலா்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் கலந்துகொண்டனா்.