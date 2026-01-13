சேலம்
பொங்கல் பண்டிகை: சேலம் வழியாக சென்னைக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கம்
பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி, போத்தனூரில் இருந்து சேலம் வழியாக சென்னைக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி, கூட்ட நெரிசலை தவிா்க்கும் வகையில் பல்வேறு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, போத்தனூரில் இருந்து சேலம் வழியாக சென்னைக்கு வரும் 18-ஆம் தேதி ஒருவழி மாா்க்கமாக சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.
போத்தனூரில் இருந்து 18-ஆம் தேதி காலை 7.40 மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம் வழியாக அன்றைய தினம் மாலை 4.45 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தை அடையும். இதற்கான முன்பதிவு ஜன. 14-ஆம்தேதி காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.