சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறும்: எடப்பாடி கே. பழனிசாமி
மேட்டூா்: வரும் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தெரிவித்தாா்.
சேலம் மாவட்டம், மேச்சேரி அருகே உள்ள சங்கவள்ளியில் அதிமுக சாா்பில் பொங்கல் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்த எடப்பாடி பழனிசாமி, மாட்டு வண்டியில் ஊா்வலமாக அழைத்து வரப்பட்டாா். விழா மேடை எதிரே 108 பானைகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த பொங்கலைப் பாா்வையிட்ட அவா், பின்னா் நடைபெற்ற வள்ளிக் கும்மியாட்டம் உள்ளிட்ட கலை நிகழ்ச்சிகளைக் கண்டு ரசித்தாா். மேலும், விழாவிற்காகப் பிரத்தியேகமாக அலங்கரிக்கப்பட்டு நிறுத்தப்பட்டிருந்த 50 காளைகளையும் அவா் பாா்வையிட்டாா்.
தொடா்ந்து விழாவில் அவா் பேசியதாவது:
தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழா்கள் உற்சாகமாகப் பொங்கல் திருநாளைக் கொண்டாடி வருகின்றனா். தெருக்கூத்து, வள்ளி கும்மி போன்ற தமிழ்க் கலாசார நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. வரும் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் நம் அனைவருக்கும் நல்வழி பிறக்கும். உழவுத் தொழிலை மேம்படுத்தி, உணவு உற்பத்திக்கு உதவும் எருதுகளை நாம் வணங்குகிறோம். ஒட்டுமொத்தத் தமிழகமும் இத் தைத்திருநாளை எழுச்சியுடன் கொண்டாடி வருகிறது.
திமுக ஆட்சி எப்போது அகற்றப்படும் என மக்கள் எதிா்பாா்த்துக் காத்திருக்கின்றனா். வரும் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி நிச்சயம் வெற்றி பெறும். எங்கள் கூட்டணியில் மேலும் சில கட்சிகள் இணையவுள்ளன. பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் நம்மோடு கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கிறாா்.
எங்களது கூட்டணி பலம் வாய்ந்த, வெற்றிக் கூட்டணியாகும். இந்தக் கூட்டணியின் வெற்றியை யாராலும் தடுக்க முடியாது. எந்தவிதப் பிரதிபலனும் பாா்க்காமல் உழைக்கும் தொண்டா்களைக் கொண்ட இயக்கம் அதிமுக. பல மொழிகள் பேசும் நமது நாட்டிற்குத் தேவையான திட்டங்களை, பிரதமா் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு வழங்கி வருகிறது.
தோ்தல் எப்போது வரும் என பொதுமக்கள் எதிா்பாா்த்துக் காத்திருக்கின்றனா். பொம்மை முதல்வராக மு.க. ஸ்டாலின் செயல்பட்டு வருகிறாா். இதனால் மக்கள் படும் துயரங்கள் ஏராளம். தமிழகம் முழுவதும் போராட்டக் களமாக மாறியுள்ளது. அரசு ஊழியா்கள், தூய்மைப் பணியாளா்கள், இடைநிலை ஆசிரியா்கள், செவிலியா்கள், மருத்துவா்கள், விவசாயிகள் என அனைத்துத் தரப்பினரும் போராடி வருகின்றனா். போராட்டம் இல்லாத நாளே இல்லை என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது.
திமுக ஆட்சியில் சட்டம் - ஒழுங்கு முழுமையாகச் சீா்குலைந்துள்ளது. தமிழகத்தில் போதைப்பொருள்களின் புழக்கம் அதிகரித்துள்ளது. சட்டம் - ஒழுங்கை நிா்வகிக்கக்கூடிய நிரந்தர டிஜிபி இதுவரை நியமிக்கப்படவில்லை. பொறுப்பு டிஜிபியை நியமித்தாா்கள்; அவரும் விடுமுறையில் சென்றுவிட்டாா். சட்டம் - ஒழுங்கைப் பாதுகாக்க முடியாத நிலையில் இந்த அரசு உள்ளது.
மேட்டூா், ஓமலூா், எடப்பாடி, சங்ககிரி ஆகிய சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் வட ஏரிகளை நிரப்பும் வகையில், 100 ஏரிகள் நிரப்பும் திட்டத்தை அதிமுக அரசு கொண்டுவந்தது. மேச்சேரி பகுதியில் தற்போது ஏரிகள் நிரம்பி வழிவது அதிமுகவின் சாதனைதான். ஆனால், அரசியல் காழ்ப்புணா்வு காரணமாக திமுக அரசு இத்திட்டத்தை முழுமையாக நிறைவேற்றாமல் முடக்கி வைத்துள்ளது.
அதிமுக ஆட்சியில் விவசாயிகளுக்கு 24 மணி நேரமும் மும்முனை மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது. தற்போதைய ஆட்சியில் கூட்டுறவு வங்கிகளில் பயிா்க்கடன் கிடைப்பதில்லை. பவானி- மேட்டூா் - தொப்பூா் வரையிலான நான்கு வழிச்சாலைக் திட்டம், அதிமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்டது.
இத்திட்டத்தையும் திமுக அரசு இருட்டடிப்பு செய்துவிட்டது. கொள்ளிடம் கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டம், மேச்சேரி கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டம் என மக்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தையும் அதிமுக அரசு நிறைவேற்றியது. ஆனால், திமுக ஆட்சியில் மக்களுக்காக ஒரு துரும்பைக் கூடக் கிள்ளிப் போடவில்லை.
திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சி கழன்று செல்லும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. உங்கள் கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிக்குமா? என்ற கேள்விக்குறி எழுந்துள்ளது. வரும் தோ்தலில் பலம் வாய்ந்த கூட்டணியோடு அதிமுக தோ்தலைச் சந்தித்து, திமுகவை வீழ்த்தி ஆட்சியை அமைக்கும் என்றாா்.
விழாவில், சேலம் புகா் மாவட்ட அதிமுக செயலாளா் இளங்கோவன், ஜெயலலிதா பேரவை மாநில துணைத் தலைவா் கலையரசன், மாநில விவசாய அணி துணைத் தலைவா் ராஜா, அனைத்துலக எம்ஜிஆா் மன்ற துணைச் செயலாளா் எமரால்டு வெங்கடாசலம், மகளிா் அணிச் செயலாளா் லலிதா, மேட்டூா் நகரச் செயலாளா் சரவணன், மேச்சேரி பேரூா் செயலாளா் குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.