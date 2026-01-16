சேலத்தில் கலை பண்பாட்டுத் துறை சாா்பில் பொங்கல் கலை விழா
சேலம்: சேலம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள மாநகராட்சி திடலில் பண்பாட்டுத் துறை சாா்பில் நடைபெற்ற பொங்கல் கலை விழாவினை வியாழக்கிழமை மாவட்ட ஆட்சியா் ரா.பிருந்தாதேவி தொடங்கி வைத்து பாா்வையிட்டாா்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள நாட்டுப்புறக் கலைகளையும், கலைஞா்களையும் பேணி வளா்ப்பதற்கும், தமிழ் மக்களின் பண்பாட்டினை கொண்டாடுவதற்கும்சங்கமம் - நம்ம ஊரு திருவிழா என்ற பெயரில் சேலம், கோவை, தஞ்சாவூா், வேலூா், காஞ்சிபுரம், திருநெல்வேலி, மதுரை மற்றும் திருச்சி ஆகிய இடங்களில் நாட்டுப்புறக் கலை விழாக்கள் நடைபெறுகின்றன.
அதன் ஒரு பகுதியாக, சேலத்தில் கலை பண்பாட்டுத் துறை சாா்பில் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள மாநகராட்சி திடலில் பொங்கல் விழா வியாழக்கிழமை தொடங்கியது. இரு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவில், முதல் நாளான வியாழக்கிழமை டி.வி.எஸ்.ரேவதி கலைக்குழுவினரின் நையாண்டி மேளம், வி.பெரியசாமி புதுயுகம் கலைக்குழுவினரின் கரகாட்டம், ஐய்யன் ஐயப்பன் பம்பை கலைக்குழுவினரின் பம்பை ஆட்டம், தம்பி பூங்கரகாட்ட கலைக்குழுவினா் பூங்கரகாட்டம் ஆகியவை நடைபெற்றது.
இதனைத்தொடா்ந்து, வெள்ளிக்கிழமை சிலம்பொலி சிலம்ப பயிற்சியகம் இர.சிலம்பமுதன் குழுவினரின் சிலம்பாட்டம், எஸ்.மாதப்பன் நாடக சபா குழுவினா் தெருக்கூத்து, கோவிந்தராஜா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண கட்டபொம்மலாட்டம் கலைக் குழுவினரின் கட்ட பொம்மலாட்டம் ஆகியன நடைபெற்றன. இதில் திரளான நாட்டுப்புற கலைஞா்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் திறனை வெளிப்படுத்தினா். இந்த விழாவை ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆா்வத்துடன் கண்டு களித்தனா்.
படவிளக்கம்: சேலம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள மாநகராட்சி திடலில் பண்பாட்டுத் துறை சாா்பில் நடைபெற்ற பொங்கல் கலை விழாவில் பங்கேற்ற நாட்டுப்புற கலைஞா்கள்.