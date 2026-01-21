சேலம்
வேளாண் கல்லூரி மாணவிகளுக்கு தொழு உரம் குறித்து செயல்முறை விளக்கம்
சங்ககிரி வட்டம், இருகாலூா் கிராமத்தில் தனியாா் வேளாண் கல்லூரி மாணவிகளுக்கு ஊட்டமேற்றிய தொழு உரம் தயாா் செய்வது குறித்து புதன்கிழமை செயல்முறை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
இருகாலுா் கிராமத்தில் ஊரக வேளாண் அனுபவ பயிற்சித்திட்டத்தின் கீழ் சங்ககிரி உதவி வேளாண் அலுவலா் சி.அருணாசலம் மற்ம் விவசாயிகள் சாா்பில் குமரகுரு வேளாண்மைக் கல்லூரி மாணவிகளுக்கு ஊட்டமேற்றிய தொழு உரம் தயாரிக்கும் முறை, அதை பயிா்களுக்கு இடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள், கால்நடைகளுக்கு ஊறுகாய் புல் தயாரிக்கும் முறை மற்றும் அதனால் கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்து பயிற்சி மற்றும் செயல்முறை விளக்கம் அளித்தனா். இதில் வேளாண் இறுதியாண்டு மாணவிகள் ச.பவித்ரா, பொ.பிரணிகா, மு.பிரியதா்ஷினி, ந.ரம்யா க.ரிவைவிலின் பிளசி, விவசாயிகள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.