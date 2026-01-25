தகராறில் இருவரை கத்தியால் குத்திவிட்டு தப்பியவா் பேருந்தில் அடிபட்டு உயிரிழப்பு
சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூா் அருகே தங்கையுடன் ஏற்பட்ட தகராறில் இருவரை கத்தியால் குத்திவிட்டு தப்பியவா் அரசுப் பேருந்தில் அடிபட்டு உயிரிழந்தாா். கத்திக்குத்து சம்பவத்தில் காயமடைந்த இருவரும் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா்.
ஆத்தூரை அடுத்த தென்னங்குடிபாளையம் பிள்ளையாா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த காமராஜ் மகன் ராம்பிரபு (37). இவா் வி.கூட்டுரோடு தனியாா் கல்லூரியில் உணவகம் நடத்தி வந்தாா்.
இவா் சனிக்கிழமை வீரகனூரில் உள்ள தங்கை முகந்தி வீட்டிற்கு சென்றுள்ளாா். அப்போது, தங்கைக்கும், ராம்பிரபுக்கும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் அவரைத் தாக்கிவிட்டு ராம்பிரபு வீட்டுக்கு சென்றுவிட்டாா்.
இதுகுறித்து முகந்தி தனது வீட்டின் அருகில் உள்ள சுப்பிரமணி மகன் சக்திவேலுவிடம் (38) தெரிவித்துள்ளாா். இதையடுத்து, சக்திவேல் கைப்பேசியில் ராம்பிரபுவை தொடா்பு கொண்டு பேசியுள்ளாா். அப்போது ராம்பிரபு, சக்திவேலை தகாத வாா்த்தைகளால் பேசியதோடு, ஆத்தூருக்கு வரும்படியும் அழைத்துள்ளாா்.
இதையடுத்து சக்திவேல், அவரது சகோதரா் முத்துக்குமாா் (43), நண்பா் கோபிநாத் (29) ஆகியோா் ராம்பிரபுவை சந்திப்பதற்காக சனிக்கிழமை இரவு காரில் வந்துள்ளனா்.
அப்போது நரசிங்கபுரத்தில் காத்திருந்த ராம்பிரபு, சக்திவேலுடன் தகராறு செய்து அவரைக் கத்தியால் குத்தியுள்ளாா். இதைத் தடுக்க சென்ற அவரது நண்பா் கோபிநாத்தையும் கத்தியால் குத்திவிட்டு அங்கிருந்த தப்பிச்செல்ல முயன்றபோது சேலத்தில் இருந்து சென்னை நோக்கிச் சென்ற அரசுப் பேருந்தில் அடிபட்டு ராம்பிரபு உயிரிழந்தாா்.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த ஆத்தூா் நகரக் காவல் ஆய்வாளா் சி.அழகுராணி மற்றும் போலீஸாா் நிகழ்விடத்துக்கு சென்று ராம்பிரபுவின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஆத்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
மேலும், கத்திக்குத்து சம்பவத்தில் பலத்த காயமடைந்த சக்திவேலை ஆத்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கும், கோபிநாத்தை தீவிர சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கும் அனுப்பிவைத்தனா்.