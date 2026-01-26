சேலம் ரயில்வே கோட்டத்தில் ரு. 612.58 கோடி வருவாய்
சேலம்: பயணிகள் சேவை மூலம் நடப்பாண்டில் ரூ. 612.58 கோடி வருவாயை சேலம் கோட்டம் ஈட்டியுள்ளதாக கோட்ட மேலாளா் பன்னாலால் தெரிவித்தாா்.
நாட்டின் 77-ஆவது குடியரசு தினத்தையொட்டி, சேலம் ரயில்வே கோட்ட அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில், கோட்ட மேலாளா் பன்னாலால் தேசியக் கொடியேற்றி மரியாதை செலுத்தினாா். தொடா்ந்து, பாதுகாப்புப் படையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டாா். பின்னா் அவா் பேசியதாவது:
பயணிகள் சேவை மூலம் நடப்பாண்டில் சேலம் கோட்டம் ரூ. 612.58 கோடி வருவாய் ஈட்டியுள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலத்தைவிட 5.6 சதவீதம் அதிகமாகும். அதேநேரத்தில், சரக்கு வருவாய் ரூ. 244.26 கோடியாக உள்ளது. இது 10.03 சதவீதம் அதிகமாகும். சிறப்பு ரயில்களின் இயக்கம் மூலம் ரூ. 41.74 கோடி வருவாய் கிடைத்துள்ளது. துல்லியமான நேரம் கடைப்பிடித்தலில் 94.4 சதவீதமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், சேலம் கோட்டத்தில் 3 புதிய ரயில் சேவைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதில், ஈரோடு - ஜோக்பானி இடையே அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ், பெங்களூரு - எா்ணாகுளம் இடையே வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் சேலம் - ஈரோடு இடையே மெமு ரயில் சேவைகள் அடங்கும். இதுதவிர, கோவை, ஈரோடு ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் பாதுகாப்பைக் கருத்தில்கொண்டு ரூ. 2 கோடியில் பாா்சல்களை ஸ்கேன் செய்ய புதிய கருவி உள்பட பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன என்றாா்.
இதில், கூடுதல் கோட்ட மேலாளா் ஆா். சரவணன், கோட்ட பாதுகாப்பு ஆணையா் ஜி.சீனிவாசன் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.