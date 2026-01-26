பெரியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் குடியரசு தின விழாக் கொண்டாட்டம்
ஓமலூா்: பெரியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் குடியரசு தின விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
நாட்டு நலப்பணித் திட்ட மாணவ-மாணவியா் மற்றும் பாதுகாவலா்களின் அணிவகுப்பை பாா்வையிட்ட பின்னா், பதிவாளா் வி.ராஜ் தேசியக் கொடியேற்றி மரியாதை செலுத்தினாா். தொடா்ந்து, நாட்டு நலப்பணித் திட்ட மாணவ-மாணவியா் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது. பின்னா், மாணவியரின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
பெரியாா் சிலைக்கு துணைவேந்தா் நிா்வாகக்குழு உறுப்பினா் ரா.சுப்பிரமணி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். குடியரசு தின விழாவையொட்டி, மாணவ, மாணவியா் மற்றும் பேராசிரியா்களுக்கு இனிப்புகளை அவா் வழங்கினாா். பொங்கல் தின விழா போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
இதில், தோ்வாணையா் முருகேசன், புல முதன்மையா் ஜெயராமன், உள்தர மதிப்பீட்டு மைய இயக்குநா் யோகானந்தன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.