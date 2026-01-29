சங்ககிரியில் விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம்: ஏரிகளில் காவிரி உபரிநீரை நிரப்ப விவசாயிகள் கோரிக்கை!
சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி கோட்டத்திற்கு உள்பட்ட விவசாயிகளுக்கான குறைதீா் கூட்டத்தில் காவிரி உபரிநீரை ஏரிகளில் நிரப்பக் கோரி கோட்டாட்சியரிடம் விவசாயிகள் மனு அளித்தனா்.
சங்ககிரியில் கோட்டாட்சியா் ம.மு.தெ. கேந்திரியா தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற குறைதீா் கூட்டத்தில் 40 ஏக்கா் பரப்பளவில் உள்ள கவுண்டனேரி ஏரிக்குக் காவிரி உபரிநீரை நிரப்பினால், அதனைச் சுற்றியுள்ள 400 ஏக்கா் விவசாய நிலங்கள் பயனடையும். எனவே, இந்த ஏரிக்குக் காவிரி உபரிநீரைக் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மகுடஞ்சாவடி ஊராட்சி ஒன்றியம், எா்ணாபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த என். பன்னீா்செல்வம் உள்ளிட்ட விவசாயிகள் மனு அளித்தனா்.
தொடா்ந்து அ. மேட்டுப்பாளையம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயி சி. நவநீதக்கண்ணன், கோட்டாட்சியரிடம் அளித்த மனுவில், சரபங்கா நதியை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் மழைக்காலங்களில் தண்ணீரைச் சேமிக்கவும், கிணறு, ஆழ்துளைக் கிணறுகளில் நிலத்தடி நீா்மட்டம் உயரவும் அப்பகுதியில் தடுப்பணை கட்ட வேண்டும். எடப்பாடி முதல் குமாரப்பாளையம், ஈரோடு செல்லும் தனியாா் பேருந்துகள் சரியான கால அட்டவணைப்படி இயங்காததால் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், வேலைக்குச் செல்வோா் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா். எனவே, அப்பகுதியில் செல்லும் தனியாா் பேருந்துகளை அவற்றுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.
கூட்டத்தில் பேசிய சங்ககிரி காவல் ஆய்வாளா் ரமேஷ், சங்ககிரி காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட கோவை- சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் குப்பனூா் பகுதியிலிருந்து கொங்கணாபுரம் சாலையை இணைக்கும் இணைப்புச் சாலை மற்றும் சேலத்திலிருந்து சங்ககிரி நகருக்குள் நுழையும் பகுதியில் இணைப்புச் சாலை அமைக்க வேண்டும். அப்பகுதியில் உள்ளஉயா்கோபுர மின்விளக்குகளில் அதிக ஒளிதரும் மின்விளக்குகளைப் பொருத்த வேண்டும் என தெரிவித்தாா்.
முன்னதாக, கடந்த மாதம் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் விவசாயிகள் அளித்த மனுக்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து கோட்டாட்சியா் விளக்கினாா்.
இக்கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பி. சத்தியராஜ் (தேவண்ணகவுண்டனூா்), கே.எம். சக்திவேலு (சாமியம்பாளையம்) உள்ளிட்ட பல்வேறு விவசாயிகள், விவசாய சங்கப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் சங்ககிரி, எடப்பாடி வட்டத்தைச் சோ்ந்த அனைத்துத் துறை அரசு அலுவலா்கள் பலா் பங்கேற்றனா்.