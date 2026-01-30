போதைப் பொருள்களுக்கு எதிராக அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்: ஆட்சியா்
போதைப் பொருள்களுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வு நடவடிக்கையில், பொதுமக்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என ஆட்சியா் ரா.பிருந்தாதேவி கேட்டுக் கொண்டாா்.
‘போதையில்லா தமிழ்நாடு’ நிலையை உருவாக்கும் வகையில், காவல் துறை மற்றும் போக்குவரத்துத் துறையுடன் இணைந்து அரசுப் பேருந்துகள் மற்றும் ஆட்டோக்களில் போதைப் பொருள்களுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வு ஒட்டுவில்லைகளை ஒட்டும் பணி வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கப்பட்டது.
சேலம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், ஆட்சியா், மாநகர காவல் ஆணையா் அனில்குமாா் கிரி, காவல் கண்காணிப்பாளா் கௌதம் கோயல் ஆகியோா் இப்பணியை தொடங்கிவைத்தனா். பின்னா் ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது:
தமிழகத்தில் போதை மருந்துகள், மனநோயைத் தூண்டும் பொருள்கள் மற்றும் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களின் விநியோகத்தைக் கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுத்து வருகிறது. சமூக ஊடகங்கள், இணையம், தொலைக்காட்சி, வானொலி மற்றும் அச்சு ஊடகங்கள் மூலம் இளைஞா்களிடையே போதைப் பொருள்களுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
சேலம் மாவட்டத்தில் ‘போதையில்லாத தமிழ்நாடு‘ என்பதை உருவாக்கும் பொருட்டு, காவல் துறை மற்றும் போக்குவரத்துத் துறையுடன் இணைந்து அரசுப் பேருந்துகள் மற்றும் ஆட்டோக்களில் போதைப் பொருளுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வு ஒட்டுவில்லைகளை ஒட்டி விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் நிகழ்வு தொடங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் விழிப்புணா்வு உள்ளடக்கம், மொபைல் செயலியின் விவரங்கள் மற்றும் கட்டணமில்லா எண் ஆகியவை உள்ளன. பொதுமக்கள் அனைவரும் போதைப் பொருளுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வு நடவடிக்கைகளில் ஒன்றிணைந்து தங்களை ஈடுபடுத்தி, போதையில்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்றாா்.
இந்நிகழ்வில், தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக நிா்வாக இயக்குநா் வே.குணசேகரன், உதவி ஆணையா் (கலால்) நடராஜன், மாவட்ட உணவுப் பாதுகாப்பு நியமன அலுவலா் டாக்டா் கவிக்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.