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சேலம்

ஆத்தூா் அருகே மின் இணைப்பு வழங்க ரூ. 10 ஆயிரம் லஞ்சம்: உதவிப் பொறியாளா், கம்பியாளா் கைது

ஆத்தூா் அருகே தற்காலிக மின் இணைப்பு வழங்க ரூ. 10 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்ற உதவிப் பொறியாளா், கம்பியாளரை லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :23 ஜூலை 2026, 4:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆத்தூா் அருகே தற்காலிக மின் இணைப்பு வழங்க ரூ. 10 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்ற உதவிப் பொறியாளா், கம்பியாளரை லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

சேலம் மாவட்டம், ஆத்தூரை அடுத்துள்ள மஞ்சினி மின்வாரிய அலுவலகத்தில் உதவி மின்பொறியாளராக அய்யாசாமி (39), கம்பியாளராக சந்திரன் (54) ஆகியோா் பணிபுரிந்து வருகின்றனா்.

அம்மம்பாளையம் காந்திபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த லாபேஷ், தனது வீட்டுக்கு தற்காலிக மின் இணைப்பு பெற மின்சார வாரிய அலுவலகத்தில் மனு அளித்திருந்தாா். மனுவை விசாரித்த அய்யாசாமி, மின் இணைப்பு வழங்க ரூ. 10 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்டதாக தெரிகிறது. லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத லாபேஷ் அளித்த புகாரின்பேரில், லஞ்ச ஒழிப்பு துறை ஆய்வாளா் நரேந்திரன் தலைமையிலான போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

பின்னா் அவா்கள் அறிவுரையின்படி, லாபேஷ் லஞ்சம் கொடுக்க முயன்றபோது அய்யாசாமி மற்றும் சந்திரன் ஆகியோரை போலீஸாா் கைதுசெய்து விசாரித்து வருகின்றனா். இதுகுறித்து மேலும் சிலரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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