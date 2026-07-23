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சேலம்

தம்மம்பட்டி திருட்டுச் சம்பவத்தில் மேலும் ஒருவா் கைது

தம்மம்பட்டி அருகே இரு வீடுகளில் நிகழ்ந்த திருட்டுச் சம்பவத்தில் ஏற்கெனவே 4 போ் கைதான நிலையில், மேலும் ஒருவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 4:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தம்மம்பட்டி அருகே இரு வீடுகளில் நிகழ்ந்த திருட்டுச் சம்பவத்தில் ஏற்கெனவே 4 போ் கைதான நிலையில், மேலும் ஒருவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

தம்மம்பட்டி அருகே சித்தன்பட்டிக்குட்டை, மண்மலை ஊராட்சி வாணிக்கிணறு பகுதியில் மாதேஸ்வரன், கணேசன் ஆகியோரது வீடுகளில் அண்மையில் 16 பவுன், ரூ. 1.5 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவை திருட்டு போயின.

இதுகுறித்து தம்மம்பட்டி போலீஸாா் 4 பேரை செவ்வாய்க்கிழமை கைதுசெய்த நிலையில், மேலும் 3 பேரை தேடிவந்தனா். அதில் ஒருவரான திருச்சி, பொன்மலைப்பட்டியைச் சோ்ந்த கெளதம் (25) என்பவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைதுசெய்து ஆத்தூா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தினா். மேலும் இருவரை தேடிவருகின்றனா்.

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