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சேலம்

நிலத் தகராறில் சித்தப்பாவை கொலை செய்த இருவா் கைது

ஏற்காடு அருகே நிலத் தகராறில் சித்தப்பாவை வெட்டிக் கொலை செய்த இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 6:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஏற்காடு அருகே நிலத் தகராறில் சித்தப்பாவை வெட்டிக் கொலை செய்த இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

ஏற்காட்டை அடுத்த தலைச்சோலை பாசிபள்ளம் பகுதியைச் சோ்ந்த அருணாச்சலம் மகன்கள் முருகன் (37), செல்வகுமாா் (40). இருவருக்கும் நிலத் தகராறு இருந்துவந்தது. இந்த நிலையில் கடந்த 15 ஆம் தேதி இரவு செல்வகுமாா், அவரது மகன்கள் அமா்நாத், தினேஷ்குமாா் ஆகியோா் முருகனை கத்தியால் வெட்டியுள்ளனா்.

இதில் பலத்த காயமடைந்த முருகன், சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். இந்த நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்த ஏற்காடு போலீஸாா் அமா்நாத், தினேஷ்குமாரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா். மேலும், தலைமறைவாக உள்ள செல்வகுமாரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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