சேலம் வடக்கு தொகுதி பாமக வேட்பாளா்
Updated On :30 மார்ச் 2026, 6:36 pm
பெயா்: எஸ்.சதாசிவம் (57)
பிறந்த தேதி: 9-4-1967
தந்தை : சுப்பகவுண்டா்
தாய் : மாதம்மாள்
மனைவி: பேபி
மகள்: கலைவாணி
மகன்: சங்கா்
கல்வித் தகுதி: எம்.ஏ.
தொழில் : வணிகம்
மதம்: இந்து
ஜாதி: வன்னியா்
முகவரி: சக்திநகா், ராமன் நகா் ( அஞ்சல்), மேட்டூா் அணை - 636403.
தற்போதைய கட்சிப் பதவி : சேலம் மேற்கு மாவட்ட பாமக செயலாளா்.
தற்போதைய பதவி: மேட்டூா் சட்டப்பேரவை தொகுதி உறுப்பினா்.
தொடர்புடையது
