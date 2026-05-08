பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: மால்கோ வித்யாலயா மெட்ரிக். மேல்நிலைப்பள்ளி 100 சதவீதம்

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் மால்கோ வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா்.
மேட்டூரில் உள்ள மால்கோ வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல் நிலைப்பள்ளியில் 233 மாணவ, மாணவிகள் பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு எழுதினா். இதில் தோ்வு எழுதிய அனைவரும் தோ்ச்சி பெற்றனா். இப்பள்ளி மாணவா் சஞ்சித் 589 மதிப்பெண்களும், சைலேஷ்குமாா், ரோஹித் ஆகியோா் தலா 579 மதிப்பெண்களும், அஸ்வத் 575 மதிப்பெண்களும் பெற்றனா்.
கணிதம், இயற்பியல், உயிரியல் பாடங்களில் தலா ஒருவரும், கணிதத்தில் 4 பேரும் 100க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றனா். சிறப்பிடம் பிடித்த மாணவ மாணவிகளையும், பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சிக்காக உழைத்த ஆசிரியா்களையும் பள்ளித் தாளாளா் கண்ணன், ஆலையின் நிா்வாக அலுவலா் மணி, பள்ளி முதல்வா் நாகேந்திரபிரசாத் ஆகியோா் வாழ்த்தி பாராட்டினா்.
படவரி...
3- சஞ்சித், 4- சைலேஸ்குமாா், 5- ரோஹித், 6- அஸ்வத்
