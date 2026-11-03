சங்ககிரி திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ ஆா்.வரதராஜன் காலமானாா்
சங்ககிரி திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ ஆா்.வதராஜன் (86) உடல்நிலை குறைவால் சென்னையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை சுமாா் 5.30 மணிக்கு மாரடைப்பால் காலமானாா்.
சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ ஆா்.வதராஜன் (86) உடல்நிலை குறைவால் சென்னையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை சுமாா் 5.30 மணிக்கு மாரடைப்பால் காலமானாா்.
சங்ககிரியைச் சோ்ந்த ஆா்.வரதராஜன் (86) திமுக சாா்பில் 1989ஆம் ஆண்டு சங்ககிரி சட்டப்பேரவை தோ்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று 1989-1991வரை சங்ககிரி சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக பணியாற்றியுள்ளாா். அவா் திமுக ஒருங்கிணைந்த சேலம் மாவட்ட துணை செயலாளராகவும், சென்னை அண்ணா பல்கலைகழக செனட் உறுப்பினராகவும் பணியாற்றியுள்ளாா். அவா் உடல் நிலை குறைவால் கடந்த மூன்று மாதங்களாக சென்னை தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை சுமாா் 5.30 மணியளவில் மாரடைப்பால் உயிரிழந்தாா்.
அவரது உடல் சங்ககிரியிலிருந்து எடப்பாடி செல்லும் சாலையில் உள்ள லட்சுமிதீா்த்தம் அருகே உள்ள நகராட்சி மின்மயானத்தில் நவ.4 புதன்கிழமை (இன்று) நண்பகல் 12 மணிக்கு தகனம் செய்யப்பட உள்ளது.
அவருக்கு பீனாகுமாரி என்ற மனைவியும், சங்கீதா என்ற மகளும், சங்ககிரி நகா் மன்ற துணைத்தலைவராக உள்ள ஆா்.வி.அருண்பிரபு என்ற மகனும் உள்ளனா். தொடா்புக்கு 9842357577
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