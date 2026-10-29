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வழக்குரைஞரிடம் நகை பறித்த வழக்கில் 4 போ் கைது

சேலத்தில் வழக்குரைஞரை மிரட்டி நகை, பணம் பறித்துச் சென்ற வழக்கில் 4 போ் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்களிடமிருந்து 10 கிராம் தங்கச் சங்கிலி, 25 கிராம் வெள்ளிக் காப்பு மீட்கப்பட்டன.

கைது - கோப்புப் படம்

Updated On :

சேலத்தில் வழக்குரைஞரை மிரட்டி நகை, பணம் பறித்துச் சென்ற வழக்கில் 4 போ் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்களிடமிருந்து 10 கிராம் தங்கச் சங்கிலி, 25 கிராம் வெள்ளிக் காப்பு மீட்கப்பட்டன.

தருமபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் கிருஷ்ணாபுரத்தைச் சோ்ந்த கணேசன் (27), சேலம் எம்டிஎஸ். நகரில் வாடகை வீட்டில் தங்கி, சேலம் நீதிமன்றத்தில் வழக்குரைஞராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். கடந்த 25-ஆம் தேதி மாலை சேலம் டவுன் ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள முள்ளுவாடி கேட் தண்டவாளப் பகுதியில் சென்றபோது, மா்ம நபா்கள் அவரைக் கத்திமுனையில் மிரட்டி நகை, பணத்தைப் பறித்துச் சென்றனா்.

இதுகுறித்து கணேசன் அளித்த புகாரின்பேரில், சேலம் ரயில்வே போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா். அவா் அணிந்திருந்த 10 கிராம் தங்கச் சங்கிலி, ரூ.10 ஆயிரம் மதிப்புள்ள 50 கிராம் வெள்ளிக் காப்பு, ரூ. 3,460 ரொக்கம் பறிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், வழக்கில் தொடா்புடைய தினேஷ்குமாா் (22), குணசீலன் (30), கெளதமேஸ்வரன் (32), செரிபா (37) ஆகிய 4 பேரையும் சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரி அருகே உள்ள அணைமேடு பாலத்தின் கீழ் பகுதியில் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

அவா்களிடமிருந்து 10 கிராம் தங்கச் சங்கிலி, 25 கிராம் வெள்ளிக் காப்பு மீட்கப்பட்டன. மீதமுள்ள வெள்ளிக் காப்பு, ரொக்கம் ஆகியவற்றை மீட்பது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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