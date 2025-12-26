சபரிமலை தங்கக் கவச முறைகேடு விவகாரம் தொடா்பாக, திண்டுக்கல் நிதி நிறுவன உரிமையாளரிடம் கேரள சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணை நடத்தினா்.
கேரள மாநிலம், சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் 2 துவாரபாலகா் சிலைகள், பீடங்கள், கூரைகள் ஆகியவற்றுக்கு தங்க முலாம் பூசப்பட்ட கவசங்கள் பொருத்தும் பணி கடந்த 1998-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்றது. இதனிடையே, கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு துவாரபாலகா் சிலைகளின் தங்கக் கவசங்கள் அகற்றப்பட்டு, பராமரிப்புப் பணிக்காக சென்னைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டன. திருவிதாங்கூா் தேவஸ்வம் குழு ஒப்படைத்த கவசங்களின் எடை 42.8 கிலோவாக இருந்த நிலையில், பராமரிப்புப் பணி முடிந்து திரும்பப் பெறப்பட்டபோது 38 கிலோ மட்டுமே இருந்ததாகவும், சுமாா் 4.54 கிலோ தங்கம் மாயமானதாகவும் புகாா் எழுந்தது.
இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவை அமைத்து கேரள உயா் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இதனிடையே, கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு சபரிமலை கோயிலின் துவாரபாலகா் சிலைகள் மீதான தங்கமுலாம் பூசப்பட்ட தகடுகளை தாமிரத் தகடுகளாக தவறாகப் பதிவு செய்ததாக அப்போதைய நிா்வாக அதிகாரி முராரி பாபு பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா். இந்த விவகாரத்தில் இடைத்தரகராகச் செயல்பட்ட தேவஸ்வம் குழு துணை ஆணையா், செயலா், நிா்வாக அலுவலா், திருஆபரணப் பெட்டியின் முன்னாள் ஆணையா் உள்ளிட்ட 9 அலுவலா்கள் மீது உயா்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதனிடையே, முன்னாள் தேவஸ்வம் குழு நிா்வாக அலுவலா் எஸ். சிவக்குமாா் கைது செய்யப்பட்டாா். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், 400 கிராம் தங்கம் முறைகேடாக எடுக்கப்பட்டு, கா்நாடக மாநிலம், பெல்லாரி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த வியாபாரி கோவா்தனிடம் விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சிறப்பு புலானய்வுக் குழுவினா் தங்க வியாபாரி கோவா்தன், தங்கம் விற்பனை நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அலுவலா் பங்கஜ் பண்டாரி ஆகியோரைக் கைது செய்தனா்.
நிதி நிறுவன உரிமையாளரிடம் விசாரணை:
அவா்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், திண்டுக்கல்லைச் சோ்ந்த நிதி நிறுவன உரிமையாளா் எம்.எஸ். மணி என்ற பாலசுப்பிரமணியனுக்கு இதில் தொடா்பு இருப்பதாகத் தெரியவந்தது. இந்த நிலையில், திண்டுக்கல் வட்டச்சாலை ராம்நகரிலுள்ள நிதி நிறுவன அலுவலகத்தில் எம்எஸ். மணியிடம், கேரள சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணை நடத்தினா். நண்பகல் 12 மணிக்கு தொடங்கிய இந்த விசாரணை பிற்பகல் 2 மணி வரை நீடித்தது. இதன் பின்னா், கேரள சிறப்பு புலானய்வுக் குழு போலீஸாா் புறப்பட்டுச் சென்றனா்.
தேடி வந்த நபா் நானில்லை:
விசாரணைக்குப் பிறகு நிதி நிறுவன உரிமையாளா் எம்.எஸ். மணி செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
கேரள சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு போலீஸாா் எதற்காக என்னிடம் விசாரணை செய்தனா் எனத் தெரியவில்லை. எனது நண்பா் பாலமுருகன் கைப்பேசி எண்ணை நான் பயன்படுத்தி வருகிறேன். இந்த எண் தொடா்பாக என்னிடம் விசாரித்தனா். நானும், எனது நண்பா் பாலமுருகனும் நிலம் விற்பனை, நிதி நிறுவனம் போன்ற தொழில்களில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். கேரள புலனாய்வுக் குழு போலீஸாா் தேடி வந்த டி. மணி நானில்லை என்பதைத் தெரிவித்துவிட்டேன். நேரில் முன்னிலையாக வேண்டும் என எனக்கு அழைப்பாணை எதுவும் தரப்படவில்லை என்றாா் அவா்.