திண்டுக்கல்
மேல்கரைப்பட்டி பகுதியில் இன்று மின் தடை
பழனியை அடுத்த மேல்கரைப்பட்டி பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை (நவ.28) மின்தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
பழனி மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் சந்திரசேகரன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
பழனியை அடுத்த மேல்கரைப்பட்டி துணை மின் நிலையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (நவ.28) பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளன. இதனால் இங்கிருந்து மின் விநியோகம் பெறும் கீரனூா், சரவணப்பட்டி, கொழுமகொண்டான், ஆண்டிநாயக்கன்வலசு, கல்துறை, நால்ரோடு, மேல்கரைப்பட்டி, சந்தன்செட்டி வலசு, சங்கம்பாளையம், பெரிச்சிபாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்றாா் அவா்.