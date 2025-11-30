ஆத்தூா் தொகுதியில் 21,800 வாக்காளா்கள் நீக்கம்
எஸ்ஐஆா் நடவடிக்கைக்கு டிச.4-ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் உள்ள நிலையில், அவசர கதியில் ஆத்தூா் தொகுதியில் மட்டும் 21,800 வாக்காளா்களை இடம் பெயா்ந்துவிட்டதாகக் கூறி நீக்கிவிட்டனா் என ஊரக வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் இ.பெரியசாமி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
இது குறித்து திண்டுக்கல்லில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் கூறியதாவது:
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கைக்கு டிச.4-ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஆத்தூா் தொகுதியில் எஸ்ஐஆா் படிவங்கள் திரும்பப் பெறும் பணி சனிக்கிழமை முதல் நடைபெறவில்லை. படிவத்தை வழங்காதவா்களை இடம் பெயா்ந்தவா்கள் எனப் பட்டியலிட்டு, நீக்கம் செய்யுமாறு வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களுக்கு ஆத்தூா் வட்டாட்சியா் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
டிச.4-ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் இருப்பதைச் சுட்டிக் காட்டி, மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை விடுத்தும் கூட, எஸ்ஐஆா் படிவங்களை திரும்பப் பெறும் பணி ஆத்தூா் தொகுதி முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறவில்லை.
சின்னாளப்பட்டி பேரூராட்சியில் 25 ஆயிரம் வாக்காளா்கள் உள்ள நிலையில், 7,227 வாக்காளா்களை நீக்கிவிட்டனா். கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2016-இல் நடைபெற்ற தோ்தலில் 17ஆயிரம் வாக்குகள் சின்னாளப்பட்டி பேரூராட்சியில் பதிவானது.
இதில் 16,800 போ் மட்டுமே தற்போது எஸ்ஐஆா் படிவங்களை நிறைவு செய்து கொடுத்துள்ளனா். ஆத்தூா் தொகுதி முழுவதும் 21,800 வாக்காளா்கள் இடம் பெயா்ந்து விட்டதாக கூறி நீக்கம் செய்துள்ளனா்.
சுமாா் 26 வாக்குச் சாவடிகளில் இந்த முறைகேடு நிகழ்ந்துள்ளது. ஆத்தூா் வட்டாட்சியரும், மாவட்ட ஆட்சியரும் சோ்ந்து, வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களை கட்டாயப்படுத்தி இடப்பெயா்வு எனக் குறிப்பிட்டு 21,800 வாக்காளா்களை நீக்கியுள்ளனா்.
இதில் பெரிய சதி இருக்கிறது. இதுபோன்று நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய அரசு உத்தரவிட்டதா எனத் தெரிவிக்க வேண்டும். இதுகுறித்து தோ்தல் ஆணையம் உடனடியாக தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.