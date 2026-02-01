முதல்வா் கனவோடு வந்த நடிகா்கள் பலா் காணாமல் போனதே வரலாறு! - முன்னாள் அமைச்சா் சி. சீனிவாசன்
முதல்வா் பதவி கனவோடு வந்த நடிகா்கள் பலா் காணாமல் போனதே வரலாறு என முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக பொருளாளருமான திண்டுக்கல் சி. சீனிவாசன் தெரிவித்தாா்.
திண்டுக்கல் எம்.ஜி.ஆா். மன்றம் சாா்பில் முன்னாள் முதல்வா் எம்.ஜி.ஆரின் 109-ஆவது பிறந்த தின விழா பொதுக் கூட்டம் வடமதுரையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்துக்கு சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினரும், மாவட்ட எம்.ஜி.ஆா். மன்றச் செயலருமான எஸ். பழனிச்சாமி தலைமை வகித்தாா். சிறப்பு அழைப்பாளராக அதிமுக பொருளாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான திண்டுக்கல் சி. சீனிவாசன் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது:
திமுகவை தீய சக்தி என அறிவித்த எம்.ஜி.ஆா், அதிமுக என்ற பேரியக்கத்தைத் தொடங்கி அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயன்பெறும் வகையிலான ஆட்சியை நடத்தினாா். தற்போது, 109-ஆவது பிறந்த தின விழாவை கொண்டாடும் நிலையிலும் பெருமைக்குரிய தலைவராக இருப்பது எம்.ஜி.ஆா். மட்டுமே.
சொத்து வரி, வீட்டு வரி, மின் கட்டண உயா்வு என ஒரு குடும்பத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ரூ. 10ஆயிரம் வரை சுமையை ஏற்றிவிட்டு, மாதந்தோறும் ரூ. 1,000 உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் செயல்படுத்தி வருகிறாா். ரூ. 1 லட்சம் கோடிக்கும் கூடுதலாக அரசுக்கான வருவாயைச் சோ்த்தும் கூட, திமுக ஆட்சியில் தமிழக மக்களுக்கு நன்மை கிடைக்கவில்லை.
தமிழகம் முழுவதும் போதைப் பொருள்கள் கலாசாரம் அதிகரித்து, இளைய சமுதாயத்தினா் அடிமையாகி இருப்பது வேதனையாக உள்ளது. குறிப்பாக, காவல் துறையினரே போதைப் பொருள்களை விற்பனை செய்யும் நிலை வந்துவிட்டது. இந்த நிலையில், மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவோம் என மு.க. ஸ்டாலின் பேசி வருகிறாா். இந்தியாவிலேயே சிறந்த ஆட்சி என ஊடகங்கள் மூலம் ஸ்டாலின் விளம்பரம் செய்து வருகிறாா்.
தன் குடும்பத்தினரின் நலனுக்காக மட்டுமே திமுக, மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக செயல்படுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளது. முன்னாள் முதல்வா்கள் எம்ஜிஆா், ஜெயலலிதா ஆகியோரை தனது வழிகாட்டி என கூறி வருகிறாா் நடிகா் விஜய். அந்த இருபெரும் தலைவா்களும், பல துயரங்களை எதிா்கொண்டு மக்களுக்காக பணியாற்ற அரசியலுக்கு வந்தனா்.
ஆனால், விஜய் முதல்வா் பதவி மீதான கனவோடு அரசியலுக்கு வந்துள்ளாா். இதுபோன்று வந்த பல நடிகா்கள் காணாமல் போய்விட்டனா் என்பதே வரலாறு. தனது கூட்டத்துக்கு வந்த 41 போ் உயிரிழந்தபோதுகூட, அந்த மக்களை தான் இருக்கும் இடத்துக்கு வரவழைத்து ஆறுதல் கூறியவா்தான் விஜய். திமுக, தவெகவை மீறி வருகிற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 210 இடங்களுக்கும் கூடுதலான இடங்களில் அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்றாா் அவா்.