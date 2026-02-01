234 தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும்! - அமைச்சா் இ. பெரியசாமி
234 தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும் என ஊரக வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் இ. பெரியசாமி தெரிவித்தாா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், நிலக்கோட்டையில் திமுக சாா்பில் ‘தமிழ்நாடு தலைகுனியாது’ என்ற பொதுக் கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதற்கு திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலரும், பழனி தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான இ.பெ. செந்தில்குமாா் தலைமை வகித்தாா். இதில், சிறப்பு அழைப்பாளராக ஊரக வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் இ. பெரியசாமி கலந்து கொண்டு பேசியதாவது:
நிலக்கோட்டையில் மகளிா் கலைக் கல்லூரி கொண்டு வந்தது திமுக ஆட்சியில் தான். கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ. 1,000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையான திமுக ஆட்சியில் மகளிா் உரிமைத் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
100 நாள் வேலைத் திட்டத்துக்கு மகாத்மா காந்தி பெயரை மத்திய அரசு எடுத்து விட்டது. 100 நாள் வேலை 150 நாளாக மாற்றப்பட்டதாகக் கூறி மக்களை மத்திய அறசு ஏமாற்றி வருகிறது.
வருகிற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 234 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் மீண்டும் தமிழக முதல்வராக மு.க. ஸ்டாலின் வருவதை யாரும் தடுக்க முடியாது என்றாா் அவா்.
திமுக உயா்நிலை செயல்திட்டக் குழு உறுப்பினரும், முன்னாள் அமைச்சருமான பொன். முத்துராமலிங்கம் பேசியதாவது:
தமிழா்களின் கலாசாரத்தை கட்டிக் காத்து வரும் அரசாக திமுக அரசு உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் குழப்பங்களை ஏற்படுத்துவதற்காகவே ஆளுநரை மத்திய அரசு அனுப்பிவைத்துள்ளது. கல்விக்கு வழங்க வேண்டிய நிதியை மத்திய அரசு வழங்கவில்லை. பாஜக - அதிமுக சந்தா்ப்பவாதக் கூட்டணி ஆட்சி அமைந்தால் மக்கள் ஒற்றுமையாக வாழ முடியாது என்றாா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் திமுக மாவட்ட, ஒன்றிய, பேரூா், கிளைக் கழக நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக, நிலக்கோட்டையில் திமுக உயா்நிலை செயல்திட்டக் குழு உறுப்பினா் பொன். முத்துராமலிங்கம் தலைமையில் திமுக சாா்பில் தொழிலதிபா்கள், முக்கியப் பிரமுகா்கள் கலந்து கொண்ட தொழில்முனைவோா் சந்திப்பு ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.