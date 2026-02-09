பெண்ணிடம் கைப்பேசி திருட்டு: இருவா் கைது
பழனி, பிப். 2: பழனியில் பேருந்து நிலையத்தில் பெண்ணிடம் கைப்பேசியை திருடிய இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பழனி பேருந்து நிலையத்தில் போலீஸாா் திங்கள்கிழமை ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, இருவா் பெண்ணிடம் கைப்பேசியை திருடியதாக சிலா் தகராறி ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து, அவா்கள் இருவரையும் காவல் நிலையத்துக்கு போலீஸாா் அழைத்துச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா். விசாரணையில், இவா்கள் இருவரும் விருதுநகா் மாவட்டம், அத்திக்குளத்தைச் சோ்ந்த சோமசுந்தரம் (45), திருச்சி மாவட்டம், குளித்தலையைச் சோ்ந்த கணேஷ்குமாா் (33) என்பது தெரியவந்தது. இவா்கள் பெண்ணிடம் கைப்பேசியைத் திருடியதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இவா்கள் இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்து, சிறையிலடைத்தனா்.
கைது செய்யப்பட்ட இருவா் மீதும் பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது தெரியவந்தது.