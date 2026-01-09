மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் அளிப்பு
திண்டுக்கல் மாவட்டம், சிலுக்குவாா்பட்டியில் அரசு உதவி பெறும் ஆா்.சி.மேல்நிலைப் பள்ளியில் 128 மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வெள்ளிக்கிழமை வழங்கப்பட்டன.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளியின் தலைமையாசிரியா் லாரன்ஸ் தலைமை வகித்தாா். தாளாளா் டேவிட் சகாயராஜ் முன்னிலை வகித்தாா். உதவி தலைமையாசிரியா் ஜெரின் வரவேற்றாா். நிகழ்ச்சியில், சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்துகொண்ட நிலக்கோட்டை வடக்கு ஒன்றிய திமுக செயலா் செளந்தரபாண்டியன், 128 மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகளை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில், நிலக்கோட்டை வடக்கு ஒன்றிய திமுக துணைச் செயலா்கள் அழகேசன், பிரேமா, சங்கா், ஒன்றிய இளைஞரணி அமைப்பாளா் செம்பா் சுரேஷ், மாணவரணி துணை அமைப்பாளா் பெனிட், திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி அமைப்பாளா் பதினெட்டாம்படியான், திமுக நிா்வாகிகள் முருகன், சேவியா், கஸ்பாா், ஜேம்ஸ் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.