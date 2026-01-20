திண்டுக்கல்லில் மறியல் போராட்டம்: 900 சத்துணவுப் பணியாளா்கள் கைது
திமுகவின் தோ்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியா் சங்கத்தின் சாா்பில் நடைபெற்ற மறியல் போராட்டத்தில் 900 பேரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
இந்தப் போராட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியா் சங்கத்தின் திண்டுக்கல் மாவட்டத் தலைவா் பிஎம்.ராமு தலைமை வகித்தாா். தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் ச.முபாரக் அலி, மாவட்டச் செயலா் ம. சுகந்தி, மாநகராட்சி நகராட்சி அலுவலா் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் க. முருகானந்தம் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.
போராட்டத்தின்போது, சத்துணவுப் பணியாளா்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்கப்படும், காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும், ஓய்வூதியத் தொகை உயா்த்தி வழங்கப்படும் என திமுக தோ்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதி அளித்தது. ஆனால், ஆட்சிக் காலம் நிறைவடைவதற்கு 2 மாதங்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், திமுக அரசு வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை. சத்துணவுப் பணியாளா்களுக்கு ஓய்வூதியமாக ரூ.9 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என முழக்கமிட்டனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையம் பகுதியில் எம்ஜிஆா் சிலை அருகே மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 900-க்கும் மேற்பட்டோரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.