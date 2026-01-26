பழனியில் தைப் பூசத் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்: ஜன. 31-இல் திருக்கல்யாணம்
பழனி பெரியநாயகியம்மன் கோயிலில் தைப்பூசத் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் திங்கள்கிழமை தொடங்கியது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான திருக்கல்யாணம், வெள்ளித் தேரோட்டம் வருகிற 31-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
இந்த விழாவை முன்னிட்டு, பழனி பெரியநாயகியம்மன் கோயிலில் கிராமசாந்தி, வாஸ்துசாந்தி, அஸ்த்ர தேவா் பூஜை ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது. தொடா்ந்து திங்கள்கிழமை விக்னேஷ்வர பூஜை, புண்யாவாசனம் நடத்தப்பட்டு, வள்ளி, தேவசேனா சமேத முத்துக்குமாரசுவாமிக்கு பால், பன்னீா், பஞ்சாமிா்தம் உள்ளிட்ட 16 வகையான பொருள்களால் அபிஷேகம் நடைபெற்றது. இதன் பின்னா், சுவாமி கொடிகட்டி மண்டபத்தில் எழுந்தருளியதையடுத்து, கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.
கொடியேற்றத்துக்குப் பிறகு, தம்பதி சமேத முத்துக்குமாரசுவாமிக்கு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. இந்த பூஜைகளை தலைமை குருக்கள் அமிா்தலிங்கம், ஸ்தானீகா் செல்வசுப்ரமண்ய குருக்கள் உள்ளிட்டோா் செய்தனா்.
தொடா்ந்து, 10 நாள்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவில் நாள்தோறும் முத்துக்குமாரசுவாமி தம்பதி சமேதராக காலை, மாலை வேளைகளில் தந்தப் பல்லக்கு, வெள்ளி காமதேனு, வெள்ளி யானை, வெள்ளி ஆட்டுக்கிடா, தங்க மயில், தங்கக் குதிரை, புதுச்சேரி சப்பரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி நான்கு ரத வீதிகளில் உலா வரும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். வருகிற 31-ஆம் தேதி திருக்கல்யாணமும், வெள்ளித் தேரோட்டமும், வருகிற பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி தைப்பூசத் தேரோட்டமும் நடைபெறவுள்ளது.
பிப்ரவரி 4-ஆம் தேதி தெப்பத் தேரோட்டமும், தொடா்ந்து கொடி இறக்குதலும் நடைபெறவுள்ளது. விழாவை முன்னிட்டு, நிகழாண்டு முதல் விழா நாள்களில் நாள்தோறும் 20 ஆயிரம் பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், முக்கிய நாள்களாக வருகிற 31, பிப்ரவரி 1, 2-ஆம் தேதிகளில் மலைக் கோயிலில் கட்டண தரிசனம் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
கொடியேற்ற நிகழ்வில், பழனி கோயில் இணை ஆணையா் மாரிமுத்து, அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் சுப்பிரமணியன், அறங்காவலா்கள் தனசேகா், பாலசுப்பிரமணியம், பாலசுப்பிரமணி, அன்னபூரணி, துணை ஆணையா் வெங்கடேஷ், உதவி ஆணையா் லட்சுமி, முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வேணுகோபாலு, கந்தவிலாஸ் செல்வக்குமாா், கண்பத் கிராண்ட் ஹரிஹரமுத்து, சாய்கிருஷ்ணா மருத்துவமனை சுப்புராஜ், கோயில் கண்காணிப்பாளா்கள் அழகா்சாமி, ராஜா, உதவியாளா் ரஞ்சித், முன்னாள் கண்காணிப்பாளா் முருகேசன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.