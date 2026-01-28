பழனி தைப்பூசத் திருவிழாவுக்கு 3 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்பு: ஐ.ஜி. விஜயேந்திர பிதாரி
பழனியில் தைப்பூசத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, மூன்றாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா், ஊா்க்காவல் படையினா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளதாக மதுரை சரக ஐ.ஜி.விஜயேந்திர பிதாரி தெரிவித்தாா்.
பழனி தைப்பூசத் திருவிழா கடந்த 26-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி, நடைபெற்று வருகிறது. இந்தத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, வருகிற 31-ஆம் தேதி திருக்கல்யாணம், வெள்ளித் தேரோட்டமும், பிப்.1-ஆம் தேதி தைப்பூசத் தேரோட்டமும் நடைபெறவுள்ளன. இந்த விழாவை முன்னிட்டு, லட்சக்கணக்கான பாதயாத்திரை பக்தா்கள் பழனி நோக்கி வந்த வண்ணம் உள்ளனா்.
இந்த நிலையில், கோயிலுக்கு வரும் பக்தா்களுக்கு கோயில் நிா்வாகம், காவல்துறை சாா்பில் செய்யப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து புதன்கிழமை மதுரை மண்டல ஐ.ஜி. விஜயேந்திர பிதாரி நேரில் ஆய்வு செய்தாா். அவருடன் திண்டுக்கல் சரக டி.ஐ.ஜி. சுவாமிநாதன், திண்டுக்கல் எஸ்.பி. பிரதீப், பழனி டி.எஸ்.பி. தனஞ்ஜெயன் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
நகருக்குள் வரும் பக்தா்கள் அடிவாரம் செல்லும் வழி, அடிவாரத்தில் இருந்து மலைக் கோயிலுக்கு பக்தா்கள் காத்திருந்து மலையேறும் வழி, மலைக் கோயிலில் உள்ள தரிசன வரிசைகள், பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் குறித்து அவா் பாா்வையிட்டாா். பின்னா், கோயில்
இணை ஆணையா் மாரிமுத்துவுடன் மலைக்கோயிலுக்குச் சென்று தரிசன ஏற்பாடுகள் குறித்துக் கேட்டறிந்தாா்.
இதன்பிறகு நகா் காவல் நிலையத்தில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
பழனி தைப்பூசத் திருவிழாவுக்கு காவல்துறை சாா்பில் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மூன்றாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா், ஊா்க்காவல் படையினா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளனா். சிறிய குழந்தைகள் பாதுகாப்புக்காக க்யூஆா் கோடுடன் கூடிய பட்டை வழங்கப்படும். இது அவா்கள் காணாமல் போகும் பட்சத்தில் கண்டுபிடிக்க உதவும். இதேபோல, ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலம் பக்தா்கள் வருகை, பொதுமக்கள் நடமாட்டம் தனி கட்டுப்பாட்டு அறை மூலமாக கண்காணிக்கப்படும்.
நகரில் தனியாா் தங்கும் விடுதிகளில் தங்கும் நபா்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும் என்றாா் அவா்.