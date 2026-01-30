திண்டுக்கல்லில் புதிய பேருந்து நிலையம் அமையும் நிலத்தின் தரச் சான்றை வெளியிட வலியுறுத்தல்!
திண்டுக்கல்லில் புதிய பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்படும் இடத்தின் மண் தரச் சான்று அறிக்கையை பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்தியப் பின்னரே பணிகளை தொடங்க வேண்டும் என பாஜக மாமன்ற உறுப்பினா் வலியுறுத்தினாா்.
திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக் கூட்டம் மேயா் இளமதி தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. ஆணையா் ம. செந்தில்முருகன் முன்னிலை வகித்தாா். கூட்டத்தில் 63 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. முன்னதாக, நடைபெற்ற விவாதம் வருமாறு:
தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு உணவு: ஜோதிபாசு (மா.கம்யூ.): தமிழக அரசின் அறிவிப்பின்படி, திண்டுக்கல் மாநகராட்சிப் பகுதியில் சில இடங்களில் மட்டுமே தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதை அனைத்துப் பணியாளா்களும் பயன்பெறும் வகையில் செயல்படுத்த வேண்டும் என்றாா்.
ஆணையா் செந்தில்முருகன்: 140 பேருக்கு முதல்கட்டமாக உணவு வழங்கப்படுகிறது. மாநகராட்சியில் நிரந்தர தூய்மைப் பணியாளா்கள் மட்டுமன்றி தற்காலிகப் பணியாளா்கள் என மொத்தம் 701 பேருக்கும் வருகிற பிப்ரவரி. 9-ஆம் தேதி முதல் உணவு வழங்கப்படும்.
மக்களின் நம்பிக்கை இழப்பு: கணேசன் (மா.கம்யூ.): 2-ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட ஆா்.எம். குடியிருப்பு பேருந்து நிறுத்தத்தில் நிழற்குடை அமைக்க ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு, கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் தீா்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆனால், இதுவரை பணிகள் நடைபெறவில்லை. இதனால், எனது வாா்டு மக்கள் என்னை தவறாக நினைக்கிறாா்கள். புதை சாக்கடையிலுள்ள மூடி, சாலையின் நடுவே பள்ளமாக உள்ளதால் விபத்து ஏற்படுகிறது. இதை சீரமைக்க வேண்டும் என்றாா்.
ஆணையா்: திண்டுக்கல் மாநகராட்சியிலுள்ள பழைய புதை சாக்கடை சீரமைப்புப் பணிகளுக்கு ரூ.38 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதியில் 1,000 மூடிகளை சீரமைத்து, சாலைக்கு இணையாக சமன்படுத்தப்படும்.
புதிய பேருந்து நிலைய இடத்தில் மண் பரிசோதனை: கோ. தனபாலன் (பாஜக): திண்டுக்கல் புதிய பேருந்து நிலையம் பள்ளப்பட்டி ஊராட்சிப் பகுதியில் அமைக்கப்படும் என தீா்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது. பேருந்து நிலையத்துக்காக தோ்வு செய்யப்பட்ட இடத்தில் ஏற்கெனவே தோல்தொழிற்சாலைகள் செயல்பட்டன.
தோல் தொழிற்சாலைகளால் மண் மாசடைந்திருக்கிறது. எனவே, மண்ணின் தர பரிசோதனை மேற்கொண்டு, மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தடையில்லாச் சான்று பெற வேண்டும். மேலும், மண் தரச் சான்றின் முடிவுகளை பொதுமக்களுக்கு வெளிப்படையாக தெரிவிக்க வேண்டும். அதன் பின்னரே பேருந்து நிலையத்துக்கான கட்டுமானப் பணிகளை தொடங்க வேண்டும் என்றாா். ஆனால், மண் தரச் சான்று பரிசோதனை விவகாரத்தில் ஆணையா் வெளிப்படையாக பதில் அளிக்கவில்லை.