கள்ளிமந்தையம் சாா் பதிவாளரிடம் ரூ.4.41 லட்சம் பறிமுதல்!
கள்ளிமந்தையம் சாா் பதிவாளரிடமிருந்து கணக்கில் வராத ரூ.4.41 லட்சத்தை ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை இரவு பறிமுதல் செய்தனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி அடுத்த ஆயக்குடியைச் சோ்ந்தவா் மூா்த்தி. இவா் கீரனூா் சாா் பதிவாளா் அலுவலகத்தில் சாா் பதிவாளராக பணியாற்றுகிறாா். இவா், மாற்றுப் பணியில் கடந்த சில நாள்களாக ஒட்டன்சத்திரம் அடுத்த கள்ளிமந்தையம் சாா் பதிவாளராக பணியாற்றி வருகிறாா்.
இந்த நிலையில், கள்ளிமந்தையம் சாா் பதிவாளா் அலுவலகத்தில் திண்டுக்கல் ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவு காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் ஜெ. நாகராஜன், ஆய்வாளா்கள் ஜெ. ரூபா கீதா ராணி, பழனிச்சாமி ஆகியோா் தலைமையிலான போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை இரவு திடீா் சோதனை நடத்தினா்.
அப்போது மூா்த்தியின் உணவுப் பையில் ரூ.4.33 லட்சமும், அவரது பேன்ட் பையிலிருந்து ரூ.7ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ.4.41 லட்சத்தை ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
ரூ.1 லட்சத்துக்கும் கூடுதலான பணம் பறிமுதல் செய்யப்படும்பட்சத்தில், சம்பந்தப்பட்ட பணியாளா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் சாா் பதிவாளா் மூா்த்தி மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்படும் என போலீஸாா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.