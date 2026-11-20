சரக்கு வாகனத்தில் கடத்தி வந்த 323 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: ஒருவா் கைது
வேடசந்தூா் அருகே சரக்கு வாகனத்தில் 323 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தி வந்தவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தலில் ஈடுபட்டு கைது செய்யப்பட்ட சுரேஷ்.
வேடசந்தூா் அருகே சரக்கு வாகனத்தில் 323 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தி வந்தவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூரை அடுத்த அய்யா்மடம் பகுதியில், கரூா்- திண்டுக்கல் 4 வழிச்சாலையில் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை வாகன சோதனை நடத்தினா். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த சரக்கு வாகனத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின்போது, புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தி வருவது கண்டறியப்பட்டது.
இதையடுத்து, சரக்கு வாகனத்தை ஓட்டி வந்த ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த மலையடிபுதூரைச் சோ்ந்த கோ.சுரேஷை (36) போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மேலும், 11 பெட்டிகளிலிருந்த 323 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களையும், சரக்கு வாகனத்தையும் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
இந்தக் கடத்தலில் தொடா்புடைய கோவை மாவட்டம், அன்னூரை அடுத்த மாணிக்கம்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த பா.பொன்ராஜ் (42) குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை கடத்துதல், விற்பனை செய்தல், பதுக்கி வைத்தல் போன்ற குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டால் சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ச.ஜெயக்குமாா் எச்சரித்தாா்.
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