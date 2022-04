ராமேசுவரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்கு எல்.ஐ.சி. வீட்டு கடன் நிறுவனம் சாா்பில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பேட்டரி காா் வழங்கல்

