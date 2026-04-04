தவாக வேட்பாளா் வேட்பு மனு தாக்கல்

ராமநாதபுரம் சட்டப்பேரவை தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவரிடம் சனிக்கிழமை வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி வேட்பாளா் தாமஸ் ஜெரோன்குமாா்.
ராமநாதபுரம் சட்டப் பேரவை தொகுதி தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி வேட்பாளா் தாமஸ் ஜெரோன்குமாா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் செ. ஹபிபூப் ரஹ்மானிடம் சனிக்கிழமை வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, கீழக்கரையை சோ்ந்த ஹபீப்முகம்மது சுயேச்சையாக போட்டியிட வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தாா். அண்ணா புரட்சித் தலைவா் அம்மா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சாா்பில் மதுரை வண்டியூா் பகுதியை சோ்ந்த அபுபக்கா் சித்திக், பகுஜன் சமாஜ் கட்சியை சோ்ந்த மாரி, புதிய தலைமுறை மக்கள் கட்சியைச் சோ்ந்த காசிநாததுரை ஆகியோா் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தனா்.
தொடர்புடையது
தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி வேட்பாளா் ரமேஷ் வேட்பு மனு தாக்கல்
நாதக வேட்பாளா் மீண்டும் வேட்புமனு தாக்கல்
சிவகங்கை, திருப்பத்தூா், மானாமதுரை, கமுதி, திருவாடானை தொகுதிகளின் நாதக வேட்பாளா்கள் மனு தாக்கல்
நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா்கள் வேட்பு மனு தாக்கல்
வீடியோக்கள்
நூறு சாமி டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை