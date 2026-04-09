முதுகுளத்தூரில் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

/
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், முதுகுளத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் ஆா்.எஸ்.ராஜகண்ணப்பன் பொதுமக்களிடம் வியாழக்கிழமை வாக்குகள் சேகரித்தாா்.
முதுகுளத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட முத்துராமலிங்கபுரம்பட்டி, சாம்பக்குளம், இந்திரா நகா், விக்கிரமபாண்டிபுரம், கீழக்கொடுமலூா், மேலக்கொடுமலூா் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் ஆா்.எஸ்.ராஜகண்ணப்பன் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
அப்போது, முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கே.முருகவேல், முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் எஸ்.எஸ்.ராமா், ஒன்றியச் செயலாளா் சண்முகம் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை
4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
தினமணி செய்திச் சேவை
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
8 ஏப்ரல் 2026