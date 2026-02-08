கடை மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிய இருவா் கைது
ராமேசுவரத்தில் சங்கு கடையில் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய இருவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரம் ரயில்வே பீடரோடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் குமரன்குரு . இவா், சங்கு கடை வைத்து வியாபாரம் செய்து வருகிறாா். இந்த நிலையில், குமரன் தனது கடையை சனிக்கிழமை இரவு அடைத்துவிட்டு வீட்டுக்குச் சென்றாா். அப்போது, இரவு 9:45 மணியளவில் சங்குக் கடையின் மீது மா்ம நபா்கள் பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசினா். இதில், கடையில் இருந்த பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள சங்கு மூட்டைகள் தீயில் எரிந்து சேதமடைந்தன.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை வைத்து போலீஸாா் விசாரித்தனா். இதில், நேதாஜி நகரைச் சோ்ந்த பாா்த்திபன் (28), கோவிந்தராஜ் (28) ஆகியோா் பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசியது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.