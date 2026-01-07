ராமநாதபுரம்
தொண்டியில் விலையில்லா மிதிவண்டிகள் அளிப்பு
தொண்டி செய்யது முகம்மது அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தமிழக அரசின் விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கும் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதற்கு பள்ளியின் தூதுவா் பொறியாளா் அபூபக்கா் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் மாணவா் சாதிக்பாட்சா, பள்ளி மேலாண்மைக் குழுத் தலைவா் பாத்திமா, பெற்றோா் -ஆசிரிய கழகத் தலைவா் சா்மிளா 15-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் பெரியசாமி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இதில் 11-ஆம் வகுப்பு மாணவா்கள் 97 பேருக்கு பள்ளியின் தூதுவா் அபூபக்கா் மிதிவண்டிகளை வழங்கினாா்.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை தலைமையாசிரியா் அருள்பிரகாசம் ஆசிரியா்கள் இளையராஜா, ஆரோக்கியதாஸ், இனிகோ ஆகியோா் செய்தனா். ஆசிரியா் காளிராஜ் நன்றி கூறினாா்.