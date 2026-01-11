ராமநாதபுரம்
ராமநாதசுவாமி கோயிலில் சுவாமிகள் வீதி உலா
ராமேசுவரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற அஷ்டமி பூப்பிஷிணம் படி போடுதல் நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு, சுவாமி, அம்மன் தங்க ரிஷப வாகனத்தில் எழுந்தருளி வீதி உலா வந்தனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் அஷ்டமி பூப்பிஷிணம் படி போடுதல் நிகழ்ச்சிக்காக அதிகாலை 3 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டது.
பின்னா், பாலசந்தி பூஜைகள், பஞ்ச மூா்த்திகள் எழுந்தருளல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. சுவாமி - அம்மன் தங்க ரிஷப வாகனத்தில் பஞ்சமூா்த்திகளுடன் எழுந்தருளி படி போடுதல் நிகழ்ச்சிக்காக வீதி உலா நடைபெற்றது. இதைத் தொடா்ந்து, காலை 7 மணிக்கு கோயில் நடை அடைக்கப்பட்டு நண்பகல் 12 மணிக்கு மீண்டும் கோயில் நடை திறக்கப்பட்டது.