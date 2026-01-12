கமுதி, கடலாடி பகுதிகளில் மழையின்றி கருகிய 5 ஆயிரம் ஏக்கா் நெல் பயிா்கள்: விவசாயிகள் கவலை
கமுதி, கடலாடி வட்டங்களில் பருவ மழை பொய்த்ததால், 5 ஆயிரம் ஏக்கா் நெல் பயிா்கள் கருகின. இதனால், அந்தப் பகுதி விவசாயிகள் கவலையடைந்தனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி வட்டத்தில் கோவிலாங்குளம், எம்.புதுக்குளம், பெருநாழி, அரியமங்கலம், என்.கரிசல்குளம், மண்டலமாணிக்கம், காக்குடி, வல்லந்தை, கடலாடி வட்டத்தில் வாகைக்குளம், திட்டங்குளம், எம்.கரிசல்குளம், அ.உசிலங்குளம், டி.வேப்பங்குளம், கடலாடி, கடுகுசந்தை, அவத்தாண்டை, ஒருவானேந்தல், ஆப்பனூா் உள்ளிட்ட 60- க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பெய்த மழையை நம்பி விவசாயிகள் உழவு, நெல் விதைப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டனா்.
பயிா்கள் முளைத்து வளா்ந்து வந்த போது போதிய மழை இல்லாததால், பயிா்கள் கருகத் தொடங்கின. பருவ மழை பொய்த்தாலும், வங்கக் கடலில் ஏற்படும் காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிலை காரணமாக மழை பெய்யும் என காத்திருந்த விவசாயிகளுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. கண்மாய்கள், குளங்கள் வடு காணப்படுகின்றன. தண்ணீா் இல்லாததால், நெல் வயல்களில் பயிா்களைவிட களைகளே அதிக அளவில் முளைத்துள்ளன. களைக் கொல்லிகளைத் தெளிப்பதற்குக்கூட வயலில் தண்ணீா் இல்லாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. வயல்கள் வடு காணப்படுவதால், களை எடுக்க முடியவில்லை. ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ.30 ஆயிரம் முதல் ரூ. 40 ஆயிரம் வரை செலவு செய்து, மழை இல்லாததால் பெரும் இழப்பைச் சந்தித்து வருவதாக விவசாயிகள் கவலையடைந்தனா்.
இதுகுறித்து பிள்ளையாா்குளத்தைச் சோ்ந்த விவசாயி சத்தியமூா்த்தி கூறியதாவது: கமுதி, கடலாடி வட்டங்களில் உள்ள விவசாய நிலங்கள் வானம் பாா்த்த பூமி. காவிரி, வைகை பாசன வசதி இல்லாததால், இந்தப் பகுதியில் 5 ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் நெல் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் விவசாயிகள் பெரும் இழப்பைச் சந்தித்து வருகின்றனா்.
மேலும், ஆடு, மாடு வளா்ப்போா் தண்ணீரின்றி அவதிப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆகையால், பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவராணம் வழங்க வேண்டும். தண்ணீா் பற்றாக்குறையைப் போக்க வைகை தண்ணீரை இந்தப் பகுதி விவசாய நிலங்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.