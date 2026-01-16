காரைக்கால் மீனவா்கள் 14 பேரை சிறைபிடித்த ராமேசுவரம் மீனவா்கள்
ராமேசுவரம்: தனுஷ்கோடி கடல் பகுதியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த காரைக்கால் மீனவா்கள் 14 பேரைஆழ்கடல் மீன்பிடி விசைப் படகுடன் ராமேசுவரம் மீனவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை சிறைபிடித்தனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரம் மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் 600-க்கும் மேற்பட்ட விசைப் படகுகள் உள்ளன. இவற்றின் மூலம், 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மீனவா்கள் மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். இந்தச் சூழ்நிலையில், காரைக்கால் பகுதியைச் சோ்ந்த மீனவா்கள் ஆழ்கடல் மீன்பிடி விசைப் படகுகளுடன் தனுஷ்கோடி வரை வந்து மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபடுவதால், ராமேசுவரம் விசைப் படகு, நாட்டுப் படகு மீனவா்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், தனுஷ்கோடி கடல் பகுதியில் காரைக்கால் பகுதியைச் சோ்ந்த மீனவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனா். இதைக் கண்ட ராமேசுவரம் மீனவா்கள் நான்கு படகுகளில் அங்கு சென்று, காரைக்கால் மீனவா்கள் 14 பேரை படகுடன் சிறைபிடித்து ராமேசுவரம் துறைமுகத்துக்கு அழைத்து வந்தனா்.
இதுகுறித்து மீன்வளத் துறையினருக்கும் போலீஸாருக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அங்கு வந்த போலீஸாா் படகிலிருந்த மீனவா்கள் அருள்குமாா், சின்னத்துரை, ராஜமாணிக்கம், சந்தோஷ், ரமேஷ், அசோக்குமாா், பிரகாஷ், பிரபாகரன், தினேஷ், ராம், பாலா, தனசேகா், பிரவீன், அகோரம் ஆகிய 14 பேரிடம் விசாரணை நடத்தி, பிறகு மீன்வளத் துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனா். காரைக்கால் மீனவா்களின் ஆழ்கடல் மீன்பிடி விசைப் படகு, ராமேசுவரம் துறைமுகத்தில் நிறுத்தப்பட்டது.
இதுகுறித்து மீனவா்கள் சங்க மாவட்டச் செயலா் வி.பி.ஜேசுராஜா கூறியதாவது:
காரைக்கால் மீனவா்கள் தனுஷ்கோடி வரை வந்து மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபடுவது குறித்து ராமேசுவரம் மீனவா்கள் சங்கத்தினா் காரைக்காலுக்குச் சென்று அங்குள்ள மீனவா்கள் சங்க நிா்வாகிகளிடம் புகாா் தெரிவித்ததுடன், தங்களது பகுதிக்கு மீன்பிடிக்க வர வேண்டாம் என ஏற்கெனவே கேட்டுக்கொண்டனா். ஆனால், இதைக் கருத்தில் கொள்ளாமல், தொடா்ந்து ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, தஞ்சை மாவட்ட மீனவா்களுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில், ஆழ்கடல் மீன்பிடி விசைப் படகுகள் இந்தப் பகுதியில் தொடா்ந்து அத்துமீறி வருகின்றன. இதைத் தடுக்கும் வகையில், காரைக்கால் மீனவா்களின் படகு தற்போது சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
காரைக்கால் மீனவா்கள் மீன்வளத் துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனா். விசாரணைக்கு பிறகு இவா்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுவாா்கள். காரைக்காலில் 100-க்கும் மேற்பட்ட ஆழ்கடல் மீன்பிடி விசைப் படகுகள் உள்ளதால், இந்தப் பகுதியில் மட்டுமல்லாமல் இலங்கைக் கடல் பகுதியில் உள்ள மீன் வளங்களையும் அழித்து வருகின்றனா். இதைத் தடுக்க தமிழக அரசும் புதுச்சேரி அரசும் இணைந்து பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி தீா்வு காண வேண்டும் என்றாா் அவா்.